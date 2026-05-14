【アナグラムクイズ】解けるとスッキリ！ 「り か ざ く び」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
限られた時間の中で、バラバラになった文字を正しい順番に並び替えてみましょう。一見すると意味不明な文字列も、視点を変えるだけで意外な単語が見えてくるはず。1分以内の正解を目指して、さっそくチャレンジしてみましょう！
り か ざ く び
ヒント：最後の文字は「り」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
濁音の「ざ」や「び」をどこに配置するかがポイント！ 首から下げる華やかな装飾品をイメージできましたか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
限られた時間の中で、バラバラになった文字を正しい順番に並び替えてみましょう。一見すると意味不明な文字列も、視点を変えるだけで意外な単語が見えてくるはず。1分以内の正解を目指して、さっそくチャレンジしてみましょう！
問題：「り か ざ く び」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
り か ざ く び
ヒント：最後の文字は「り」
↓
↓
↓
↓
↓
正解：くびかざり正解は「くびかざり」でした。
▼解説
濁音の「ざ」や「び」をどこに配置するかがポイント！ 首から下げる華やかな装飾品をイメージできましたか？
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)