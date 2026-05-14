バラバラになった5つのひらがなを並び替えて、正しい単語を完成させましょう！ 制限時間は1分です。 シンプルながら頭をフル回転させるアナグラムクイズに、あなたも挑戦してみませんか？ 正解を目指して、脳をリフレッシュしましょう！

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

限られた時間の中で、バラバラになった文字を正しい順番に並び替えてみましょう。一見すると意味不明な文字列も、視点を変えるだけで意外な単語が見えてくるはず。1分以内の正解を目指して、さっそくチャレンジしてみましょう！

問題：「り か ざ く び」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

り か ざ く び

ヒント：最後の文字は「り」

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正解：くびかざり

正解は「くびかざり」でした。

▼解説
濁音の「ざ」や「び」をどこに配置するかがポイント！ 首から下げる華やかな装飾品をイメージできましたか？

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)