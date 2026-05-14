hitomiが、新曲「Tokey-Dokey」を5月20日に配信リリースする。

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同楽曲は、レーベルメイトであるNikoんによる提供楽曲。また、全国ネットドラマ『鬼女の棲む家』（中京テレビ／日本テレビ系）の主題歌となっている。ドラマが描く1人の主婦の暇つぶしが社会を動かしてしまうという万能感や快楽、その危うさに対して、リアルな関係こそが変わらず心を強く揺さぶるというメッセージとリンクした歪んだ轟音が、カタルシスをもたらす楽曲だ。

なお同楽曲は、明日5月15日11時30分から16時まで放送の『ALL GOOD FRIDAY』（J-WAVE）にて、フルサイズにて初オンエアされる予定だ。

〈ときどき愛してから死にたい〉という痛烈な呟きから幕を開ける本曲の歌詞に関して、hitomi本人は、ドラマに寄せたコメントで「愛って簡単じゃない、だけど、信じたい。そんな気持ちを込めて作りました。SNSで傷つくこと、顔がわからないからより強く悪意が湧いたり、そんな複雑さの時代に生きている私たちだけど、愛を忘れないように、正義ばかりが傷つかないように、優しさばかりが葬られぬように」と語っている。

悪意のみならず正義によっても傷付く混沌の現代で、まっすぐ生きることの難しさを吐露しながら、「愛を信じたい」という願いを歌う切実な1曲に仕上がっている。

あわせて公開されたジャケットビジュアルのアートディレクションは、hitomiの作品ビジュアルを数多く手掛けてきた盟友 THROUGH.designの平野文子が担当した。楽曲が持つアンバランスな世界観をあえてカラフルに描くことで恐れや危うさをより増幅させるイラストは、子どもの頃に観たホラー映画からのトラウマをインスピレーションにした作品で異彩を放つ、我喜屋位瑳務によるものだ。

（文＝リアルサウンド編集部）