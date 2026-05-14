エスターバニー×「エリス」が初コラボ！ ポップでかわいい“生理用ナプキン”数量限定発売へ
韓国発の人気キャラクター“Esther Bunny（エスターバニー）”と生理用ナプキン「エリス」が初コラボレーションした「エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン」が、6月1日（月）から、全国の取扱店舗で発売される。
【写真】思わず並べたくなる！ ストーリー性のある外装デザイン
■持ち歩くたびに気分が上がるデザイン
今回発売される「エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン」は、“Love Myself, Love Yourself”をコンセプトに自分自身を大切にすることの大切さを発信しているエスターバニーと、「エリス」の“ひとりひとりの生理の悩みに寄り添いたい”という想いが詰まった数量限定の全7種10商品。
各商品は、リボンバニー、クリームバニー、ラベンダーバニーが登場する全7種のイラストを、外装パッケージと個包装に採用。エスターバニーの“起床から就寝までの1日の過ごし方”を描いたストーリー性のある外装は、思わず全種類を並べたくなるデザインがそろう。
また、持ち歩くたびに気分が上がる総柄のポップな個包装もポイント。カラフルなデザインとわずか1．9mmの極薄シートながらも従来のナプキンの2倍吸収を実現させた、デザイン性と機能性を兼ね備えた超スリムタイプの生理用ナプキンとなっている。
エスターバニーの作者であるアーティストEsther Kim氏は「今回、このようなコラボレーションに参加できたことをとても嬉しく思っています。エスターバニーの可愛いデザインのナプキンが、少し憂うつになりがちな日にもそっと寄り添い、皆さんの日常を少しでも明るくしてくれたら嬉しいです」とコメントを残した。
【写真】思わず並べたくなる！ ストーリー性のある外装デザイン
■持ち歩くたびに気分が上がるデザイン
今回発売される「エリス コンパクトガード×エスターバニー コラボデザイン」は、“Love Myself, Love Yourself”をコンセプトに自分自身を大切にすることの大切さを発信しているエスターバニーと、「エリス」の“ひとりひとりの生理の悩みに寄り添いたい”という想いが詰まった数量限定の全7種10商品。
また、持ち歩くたびに気分が上がる総柄のポップな個包装もポイント。カラフルなデザインとわずか1．9mmの極薄シートながらも従来のナプキンの2倍吸収を実現させた、デザイン性と機能性を兼ね備えた超スリムタイプの生理用ナプキンとなっている。
エスターバニーの作者であるアーティストEsther Kim氏は「今回、このようなコラボレーションに参加できたことをとても嬉しく思っています。エスターバニーの可愛いデザインのナプキンが、少し憂うつになりがちな日にもそっと寄り添い、皆さんの日常を少しでも明るくしてくれたら嬉しいです」とコメントを残した。