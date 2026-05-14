なでしこジャパンの新指揮官に狩野倫久氏が就任！「大変光栄に思うとともに、身が引き締まる思いです」
日本サッカー協会（JFA）は５月14日、日本女子代表の新指揮官が狩野倫久氏に決定したことを発表した。
なでしこジャパンは先月２日、ニルス・ニールセン監督が契約満了に伴って退任。その後のアメリカ遠征では、狩野氏が監督代行として指揮を執っていた。
狩野新監督は「なでしこジャパンの新監督にご指名いただき、大変光栄に思うとともに、身が引き締まる思いです」とし、次のようにコメントした。
「近年、世界の女子サッカー界は目覚ましい発展と進歩を遂げています。競技レベルは年々向上し、インテンシティが高く、スピードやパワーといった高いアスリート能力に加え、ピッチでは高度なチーム戦術を用いての攻防が世界のスタンダードとなり、戦術解度もより一層求められる時代となりました。世界の頂点に立つためには、これまで積み上げてきたなでしこジャパンの強みである攻守における連動性や献身性をさらに磨きながらも、攻守での１対１の局面や、一つひとつの球際でのバトルに勝ち切る強さ、チーム・グループにおける個をさらに上げていく必要があると感じています」
そして「私は、今の日本の女子選手たちには大きな可能性があると信じています。なでしこジャパンの監督として、世界一奪還を目指すとともに、日本国内でも女子サッカーがさらに盛り上がるよう、日本女子サッカー界全体の発展に貢献できるよう誠心誠意取り組んでまいります」と意気込みを述べている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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なでしこジャパンは先月２日、ニルス・ニールセン監督が契約満了に伴って退任。その後のアメリカ遠征では、狩野氏が監督代行として指揮を執っていた。
狩野新監督は「なでしこジャパンの新監督にご指名いただき、大変光栄に思うとともに、身が引き締まる思いです」とし、次のようにコメントした。
「近年、世界の女子サッカー界は目覚ましい発展と進歩を遂げています。競技レベルは年々向上し、インテンシティが高く、スピードやパワーといった高いアスリート能力に加え、ピッチでは高度なチーム戦術を用いての攻防が世界のスタンダードとなり、戦術解度もより一層求められる時代となりました。世界の頂点に立つためには、これまで積み上げてきたなでしこジャパンの強みである攻守における連動性や献身性をさらに磨きながらも、攻守での１対１の局面や、一つひとつの球際でのバトルに勝ち切る強さ、チーム・グループにおける個をさらに上げていく必要があると感じています」
そして「私は、今の日本の女子選手たちには大きな可能性があると信じています。なでしこジャパンの監督として、世界一奪還を目指すとともに、日本国内でも女子サッカーがさらに盛り上がるよう、日本女子サッカー界全体の発展に貢献できるよう誠心誠意取り組んでまいります」と意気込みを述べている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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