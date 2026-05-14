夜ドラ『ラジオスター』【第28話あらすじ】 厳しい意見にも耳を傾けようと
俳優・福地桃子が主演を務めるNHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合 月〜木 後10：45〜11：00）の第28話が、14日に放送される。
【場面カット】松本（甲本雅裕）VS福原（曽我廼家文童）の将棋対決
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第28話 あらすじ
ラジオスターに寄せられる厳しい意見にも耳を傾けようとカナデ（福地桃子）たちはリクエストボックスを設置する。そして松本（甲本雅裕）は、ラジオスターの資金をなんとか工面しようと、福原（曽我廼家文童）を訪ねる。松本は福原に将棋で挑み敗れるものの、ラジオスターの存続について、熱い胸の内を話す。すると福原の返事は意外なものであった。
【場面カット】松本（甲本雅裕）VS福原（曽我廼家文童）の将棋対決
同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスターになっていく、ノンストップエンターテインメントドラマ。全32回／8週。
■第28話 あらすじ
ラジオスターに寄せられる厳しい意見にも耳を傾けようとカナデ（福地桃子）たちはリクエストボックスを設置する。そして松本（甲本雅裕）は、ラジオスターの資金をなんとか工面しようと、福原（曽我廼家文童）を訪ねる。松本は福原に将棋で挑み敗れるものの、ラジオスターの存続について、熱い胸の内を話す。すると福原の返事は意外なものであった。