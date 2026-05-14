通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．２％付近に低下、１５８円が壁で
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７．２％付近に低下、１５８円が壁で
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.17 5.35 6.43 7.18
1MO 7.25 5.43 6.28 6.68
3MO 7.65 5.73 6.66 7.02
6MO 8.01 6.00 7.07 7.28
9MO 8.16 6.15 7.37 7.47
1YR 8.32 6.49 7.68 7.64
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.24 7.71 6.14
1MO 6.96 7.71 6.27
3MO 7.51 8.29 6.68
6MO 7.99 8.73 6.97
9MO 8.30 8.96 7.17
1YR 8.50 9.20 7.38
東京時間16:39現在 参考値
ドル円1週間は7.17％と東京午前の7.35％から一段と低下している。これにより、１週間から１年にかけてのボラティリティー曲線はより鮮明な通常型となっている。158.00に連日のNYカットオプション設定があり、値動きを抑制させている。また、市場には政府・日銀による介入の危険水準との意識もあるようだ。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.17 5.35 6.43 7.18
1MO 7.25 5.43 6.28 6.68
3MO 7.65 5.73 6.66 7.02
6MO 8.01 6.00 7.07 7.28
9MO 8.16 6.15 7.37 7.47
1YR 8.32 6.49 7.68 7.64
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.24 7.71 6.14
1MO 6.96 7.71 6.27
3MO 7.51 8.29 6.68
6MO 7.99 8.73 6.97
9MO 8.30 8.96 7.17
1YR 8.50 9.20 7.38
東京時間16:39現在 参考値
ドル円1週間は7.17％と東京午前の7.35％から一段と低下している。これにより、１週間から１年にかけてのボラティリティー曲線はより鮮明な通常型となっている。158.00に連日のNYカットオプション設定があり、値動きを抑制させている。また、市場には政府・日銀による介入の危険水準との意識もあるようだ。