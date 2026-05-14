「DMH-SF1000」

パイオニアは、カロッツェリアブランドより、国内業界初を謳うDolby Atmos対応のディスプレイオーディオ「DMH-SF1000」を5月に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は170,000円前後。

これまで一部の対応車両に限定されていたDolby Atmosの再生を、既存の非対応車両でも楽しめるようになる10.1型HDのディスプレイオーディオ。

Dolby Atmosの空間オーディオ技術と、パイオニア独自の車室内音場最適化機能「オートタイムアライメント＆オートイコライザー」を組み合わせることで、多くの車両で採用されている4chスピーカーのみで、「Apple CarPlay」経由でDolby Atmosコンテンツを立体的で没入感のあるサウンドで再生できるという。

リスニングポジションは「Driver」「Front」「All」から選択でき、乗車状況、好みに合わせた最適な音場設定が可能。ショートカットキーも備え、ワンタッチで切り替えられる。

「オートタイムアライメント＆オートイコライザー」は、スピーカーの位置や車室内の音響特性を自動で解析し、タイムアライメントとイコライゼーションを最適化する音場最適化機能。

車両ごとに異なる車室内環境を解析し、音響特性を自動で最適化することで、Dolby Atmos や後述する「ステレオスペーシャルサウンド」の立体的な音場表現を、車内環境に左右されることなく高精度に再現できるリスニング環境を整えるという。

通常のステレオ再生でも、車内環境に合わせた音場調整により、常にクリアでバランスの取れた音に設定できる。

Apple CarPlay/Android Autoで再生されるステレオ音源を、独自の音場処理技術で立体的な音場表現に拡張する新機能「ステレオスペーシャルサウンド」も搭載した。これにより、Dolby Atmos非対応の楽曲でも空間オーディオのような広がりを感じられるサウンドで楽しめるという。

好みや楽曲に応じて、空間表現の効果を「LOW」「HIGH」「MAX」の3段階から選択でき、ON/OFFはショートカットキーからワンタッチで切り替えられる。

オーディオ再生用に、「フルカスタム高性能48bitデュアルコアDSP」などの高音質パーツを採用し、独自の音質チューニングを施したほか、｢タイムアライメント」や「13バンドグラフィックイコライザー」、｢ネットワークモード｣などの多彩な調整機能により、車内に最適な音場を構築可能。

圧縮音源を高音質化する「アドバンスド・サウンドレトリバー」を搭載しているほか、USBデバイスに収録されたフルHD動画やハイレゾ音源の再生にも対応する。最大出力は50W×4ch。

楽曲の再生/停止やイコライザー設定など、40種類以上の操作キーからよく使うものを選択し、最大3ページ分をスマートフォンの画面上に配置可能な専用アプリ「PxLink」を採用。CarPlay/Android Autoの地図画面などを表示したまま、スマートフォンからディスプレイオーディオ本体を操作できる。

CarPlay使用時、同一画面上に本体や対応アプリを操作できるショートカットキーを表示する「スプリットスクリーン」に対応。切り替えボタンをタップするだけで簡単にスクリーンモードを変更でき、画面を遷移することなく、スムーズに目的の操作を行なえる。

ハードキーには静電タイプのフラットキー、ボリュームキーとミュートキーには物理キーを採用することで、シンプルで使いやすいインターフェースを実現した。昼夜それぞれの環境での視認性を高めた2種類の画面モード(ライトモード/ダークモード)も採用する。

取り付け寸法は178×156×50(幅×奥行き×高さ)、重さは本体部0.98kg(コード含まず)、ディスプレイ部1kg。