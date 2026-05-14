2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの、関係者向けのお別れの会が14日、都内で行われた。

お別れの会にはLUNA SEAのメンバーや妻で元モーニング娘。の石黒彩（48）ら関係者1000人が参列。石黒は参列者へあいさつし、涙を浮かべながら「5年と9カ月の長い闘病の中、本人はいつも『幸せだ』と笑顔をくれました。脳腫瘍（しゅよう）の発表の際も『それでも幸せ。できないことが増えても心が豊かだな』と話してくれました。そんな真矢くんを心の底から尊敬しています」と話した。

闘病中は7度の手術や抗がん剤治療、放射線治療など過酷な治療が続いていたといい、「そんな中でも真矢くんは振り返って、『幸せだな』と周りの人を勇気づけていました」と明かした。続けて「あの言葉には生きていることへの幸せやLUNA SEAのメンバーとして音楽を奏でられる幸せがこめられていた。同じ病気と闘う人たちへ、病気と闘いながら全国ツアーを完走して東京ドームでライブができる、そんな希望と夢を与える日を楽しみにしておりました。そんな強く優しい真矢くんが大好きで、とても誇りに思っています」と語った。

高校時代からLUNA SEAのファンで、ファンになってから32年、そして妻になってから25年の月日が流れた。「25年は短いと思われるかも知れないけど、25年で真矢くんから一生分以上の幸せをもらった。だから、前を向いて、笑顔で、しっかり歩んでいこうと思います」と誓った。

真矢さんは20年にステージ4の大腸がんを公表。その後ステージ復帰し、昨年2月には東京ドームで開催した「LUNATIC TOKYO 2025」にも出演していた。しかし、同9月には脳腫瘍が発覚したと報告。その後は地元の神奈川・秦野で行われた「秦野たばこ祭り」に車いすで参加し、同11月のグループ主催フェス「LUNATIC FEST．2025」にも姿を見せるなど、復帰に向けて療養を重ねていたが、2月、家族やメンバーに見守られながらこの世を去った。