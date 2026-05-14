「汁垂らしながら…」濃厚グラビアトーク炸裂！MEGUMI＆みうらじゅんが“撮影あるある”で大盛り上がり

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

5月11日（月）の放送では、ゲストにみうらじゅんとアルコ＆ピースの平子祐希が登場。平子が写真集を発売したという話題から、トークは“グラビア撮影あるある”に広がっていき…。

【映像】MEGUMIがスイカをくわえ…

今回はゲストにみうらと平子を迎え、MEGUMIが“大人の色気”などについて真剣トークを繰り広げた。

平子が写真集を発売したという話題になると、マスカットを口にする平子の写真を見たみうらが、「（グラドルの場合は）アイスとかでしょ？」と切り出す。するとそこから、グラビアアイドルの撮影の定番シチュエーションの話に広がっていった。

MEGUMIが「牛乳もこぼしながらやって…」と語ると、みうらが「あとバランスボールですよね」と乗っかり、MEGUMIは爆笑しながら「スイカをくわえながら、スイカの汁垂らしながら、バランスボールによく乗らせていただきました」と補足する。

その後もグラビアトークは止まらず、「洗車で水を被ってしまう」といった定番シチュエーションの話題で盛り上がっていた。