茨城ロボッツが長谷川暢との契約合意（継続）を発表…全試合出場のPG「皆さんCSの準備はできていますか？」

5月14日、B1東地区に所属する茨城ロボッツは、長谷川暢との契約合意（継続）を発表した。なお契約期間は2028－29シーズンまでの3年間で、2027－28シーズン及び2028－29シーズンはプレーヤーオプションとなる。

29歳の長谷川は175センチ75キロのポイントガード。2018－19シーズンに特別指定選手として青森ワッツでプロデビューを果たすと、秋田ノーザンハピネッツを経て2024－25シーズンより茨城でプレー。レギュラーシーズン全60試合に出場し、平均10.3得点3.3アシストを記録した。

今回の発表に際して、同選手は「2026-27 シーズンも共に戦うことになりました、長谷川暢です！日頃から⽀えてくださるファン・ブースターの皆さま、そしてスポンサーの皆さまに心から感謝しています。今シーズンは本当に多くの人に支えられて60試合ケガなく出場することができました。次のシーズンでは、さらに成長した姿を見せられるよう努力を続けていきます。このチームで勝利すること、そして皆さんと共に最高の景色が見られるように3年間全力で戦いますので、共に成長していきましょう。皆さんCSの準備はできていますか？ GO GO ROBOTS!!」とコメントを残した。





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