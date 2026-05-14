フライング タイガー コペンハーゲン『サマーフラワーシリーズ』グラス＆ワイングラス

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　北欧デンマーク発の雑貨店「Flying Tiger Copenhagen（フライング タイガー コペンハーゲン）」は、夏の暮らしを彩る新商品『サマーフラワーシリーズ』を、22日から全国店舗で発売する。※表参道ストア、吉祥寺ストア、オンラインストア（楽天市場ストア）では、15日から先行販売開始。

【写真】手書き感がかわいい！『サマーフラワーシリーズ』マグ＆ソーサー

　同シリーズは、2026年夏の新商品全260種の中で展開される全89種のコレクション。爽やかな花柄などを取り入れたテーブルウェアやキッチン雑貨を中心に、おうちカフェやピクニックシーンで使いやすいアイテムをそろえた。

　ラインナップには、花をかたどった取っ手がアクセントになった容量約230mlのグラスを用意。透明感のあるガラス素材で、夏らしい軽やかな雰囲気を演出する。価格は各990円（税込み）。

　持ち手部分に花の特徴的なデザインを採用したワイングラスは、ドリンクだけでなく、アイスやゼリーなどのスイーツ用としても楽しめる。価格は各1760円（税込み）。

　また、手仕事感のあるフォルムが特徴のマグ＆ソーサーも展開。容量約200mlで、ソーサーに菓子を添えることで、ティータイムを華やかに演出できる。価格は1540円（税込み）。

　そのほか、容量約1Lのセラミック製ジャグや、手描き風ストライプと花柄をあしらったプレート、ゆるやかなフォルムが特徴のセラミックプレート、大きめサイズのセラミックボウルなども販売する。

■商品概要　※価格は全て税込み。価格は配信日時点のもので、変更になる可能性あり。
・グラス　各990円
・ワイングラス　各1760円
・マグ＆ソーサー　1540円
・ジャグ　2090円
・プレート（19.5×2cm）　1320円
・プレート（2×15×14.5cm）　880円
・ボウル　1540円
・カップ4個セット　550円
・プレート4枚セット　770円
・ペーパーテーブルクロス　550円
・ペーパーナプキン　各220円　　　　　　など