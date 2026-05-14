フライングタイガー、爽やかな花柄雑貨そろう新シリーズ登場 おうちカフェやピクニックに
北欧デンマーク発の雑貨店「Flying Tiger Copenhagen（フライング タイガー コペンハーゲン）」は、夏の暮らしを彩る新商品『サマーフラワーシリーズ』を、22日から全国店舗で発売する。※表参道ストア、吉祥寺ストア、オンラインストア（楽天市場ストア）では、15日から先行販売開始。
【写真】手書き感がかわいい！『サマーフラワーシリーズ』マグ＆ソーサー
同シリーズは、2026年夏の新商品全260種の中で展開される全89種のコレクション。爽やかな花柄などを取り入れたテーブルウェアやキッチン雑貨を中心に、おうちカフェやピクニックシーンで使いやすいアイテムをそろえた。
ラインナップには、花をかたどった取っ手がアクセントになった容量約230mlのグラスを用意。透明感のあるガラス素材で、夏らしい軽やかな雰囲気を演出する。価格は各990円（税込み）。
持ち手部分に花の特徴的なデザインを採用したワイングラスは、ドリンクだけでなく、アイスやゼリーなどのスイーツ用としても楽しめる。価格は各1760円（税込み）。
また、手仕事感のあるフォルムが特徴のマグ＆ソーサーも展開。容量約200mlで、ソーサーに菓子を添えることで、ティータイムを華やかに演出できる。価格は1540円（税込み）。
そのほか、容量約1Lのセラミック製ジャグや、手描き風ストライプと花柄をあしらったプレート、ゆるやかなフォルムが特徴のセラミックプレート、大きめサイズのセラミックボウルなども販売する。
■商品概要 ※価格は全て税込み。価格は配信日時点のもので、変更になる可能性あり。
・グラス 各990円
・ワイングラス 各1760円
・マグ＆ソーサー 1540円
・ジャグ 2090円
・プレート（19.5×2cm） 1320円
・プレート（2×15×14.5cm） 880円
・ボウル 1540円
・カップ4個セット 550円
・プレート4枚セット 770円
・ペーパーテーブルクロス 550円
・ペーパーナプキン 各220円 など
【写真】手書き感がかわいい！『サマーフラワーシリーズ』マグ＆ソーサー
同シリーズは、2026年夏の新商品全260種の中で展開される全89種のコレクション。爽やかな花柄などを取り入れたテーブルウェアやキッチン雑貨を中心に、おうちカフェやピクニックシーンで使いやすいアイテムをそろえた。
持ち手部分に花の特徴的なデザインを採用したワイングラスは、ドリンクだけでなく、アイスやゼリーなどのスイーツ用としても楽しめる。価格は各1760円（税込み）。
また、手仕事感のあるフォルムが特徴のマグ＆ソーサーも展開。容量約200mlで、ソーサーに菓子を添えることで、ティータイムを華やかに演出できる。価格は1540円（税込み）。
そのほか、容量約1Lのセラミック製ジャグや、手描き風ストライプと花柄をあしらったプレート、ゆるやかなフォルムが特徴のセラミックプレート、大きめサイズのセラミックボウルなども販売する。
■商品概要 ※価格は全て税込み。価格は配信日時点のもので、変更になる可能性あり。
・グラス 各990円
・ワイングラス 各1760円
・マグ＆ソーサー 1540円
・ジャグ 2090円
・プレート（19.5×2cm） 1320円
・プレート（2×15×14.5cm） 880円
・ボウル 1540円
・カップ4個セット 550円
・プレート4枚セット 770円
・ペーパーテーブルクロス 550円
・ペーパーナプキン 各220円 など