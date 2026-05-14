およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席と首脳会談を行いました。

中国 習近平国家主席

「協力すれば双方に利益があり、対立すれば双方が損をします。互いを敵ではなくパートナーとして相互に成功し共に繁栄するべきです」

アメリカ トランプ大統領

「あなたの友人であることを光栄に思います。中国とアメリカの関係はこれまで以上に良好になるでしょう」

首脳会談の冒頭で、習主席は「2026年を米中関係の歴史的な節目にしたい」と期待感を示すと、トランプ大統領も「私たちは両国の歴代大統領の中で最も長い関係を築いてきた」と応じ、双方の親密ぶりをアピールしました。

会談では「建設的戦略安定関係」の構築で合意したということです。習主席は「貿易戦争に勝者はいない。中国の改革開放の扉は大きく開かれる」と述べ、トランプ大統領も「意思疎通と協力を強化する」と応じました。一方、習主席は台湾問題を「最も重要な問題だ」と強調し「この問題を適切に処理できなければ米中関係を危険な状態に追い込むことになる」と主張しました。

会談は予定より1時間あまり長く2時間15分行われました。会談後、トランプ大統領は習主席と世界遺産である「天壇公園」を訪れました。トランプ大統領は「素晴らしい場所だ。中国は美しい」とコメントしました。

両首脳はこのあと晩餐会に出席する予定です。