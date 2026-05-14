女優小池栄子（45）が14日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）にVTR出演。親交があり、この日ゲスト出演した中村倫也（39）について語った。

小池は出会ったときの印象について「舞台をご一緒したのが初めましてで、若いのにすごいお芝居がしっかりしてる天才がいるって話をしてましたね」と語った。

小池は「倫也の全部をなめ腐ってる感じあるじゃないですか。あれがなんか面白いなって思ったんですよ。できないことないんじゃないかってぐらい適応力の高さというか、でもどこかうすら笑ってるというか、なめ腐っている感じが私はすごい好きですけどね」と明かした。

小池は中村を「人たらし」と紹介し、「『誕生日会みたいなのやってるから来れたら顔出して』って言ったら、『ごめん全然いられないから』って花だけ渡して去って行った」と中村のエピソードを紹介した。

小池は「（中村が）『写真集出したんだ。届けるよ』ってうちのマンションの車寄せまで自分の車で来て、プレゼントと一緒に写真集をくれて、パーって去って行って。『なにそれ、もうちょっと聞きたいんだけど』みたいな、テクニックもあるし、倫也に会った人は多分『人たらしだな』って思う」と推測した。