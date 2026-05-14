¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕÂåÉ½¡¢15Æü¤ËÈ¯É½¡¡Éé½ý¤Î»°ãø¤é¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄÈ½ÃÇÃíÌÜ
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï15Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËËÌÃæÊÆ3¥«¹ñÂç²ñ¡Ê6·î11Æü³«Ëë¡Ë¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½26¿Í¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¾åÅÄåºÀ¤¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤é¼çÎÏ¤ÎÁª½Ð¤¬³Î¼Â¡£°ìÊý¡¢9Æü¤Ëº¸µÓ¤òÉé½ý¤·¤¿»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤ä2·î¤Ëº¸Â¼óÉÕ¶á¤òÄË¤á¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¼ç¾¤Î±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤é¤±¤¬¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤ÇÂåÉ½¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é±ó¤¶¤«¤ëÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢ÆüËÜÁª¼êÃ±ÆÈºÇÂ¿¤Î5Âç²ñÏ¢Â³¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÁÀ¤¦39ºÐ¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡ÊFCÅìµþ¡Ë¤¬Æþ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¾ÇÅÀ¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï31Æü¤ËÅìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£