ＢＴＳがマドンナ、シャキーラと「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」決勝戦のハーフタイムショーのステージに共同ヘッドライナーとして出演すると米国現地時間の１４日、グローバル・シチズンとＦＩＦＡが発表した。ＦＩＦＡワールドカップの決勝戦でハーフタイムショーが行われるのは、今回が初めて。

ＦＩＦＡとグローバル・シチズンは「スポーツと音楽、文化を融合させ、全世界を一つにつなぐステージを作るため今回のイベントを企画した」と伝えた。

ＢＴＳは所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣを通して「全世界がともに楽しむ意義深いステージに立つことができ、とても光栄」「音楽は希望と調和を伝える普遍的な言語だと信じている。今回のワールドカップを通して、世界中の視聴者とそのメッセージを分かち合い、子どもたちの教育の機会拡大に力を添えることができ、さらに意義深い」と出演の感想を伝えた。

ハーフタイムショーは全世界で生中継され、コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを担当する。また「セサミストリート」や「マペット」のキャラクターたちも出演者として名を連ね、全世代が楽しめるショーになることを予告した。