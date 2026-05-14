LE SERRAFIM（ル セラフィム）のメンバー5人が“人魚姫”に変身した。2枚目のフルアルバム「PUREFLOW pt.1」のコンセプトビジュアルを公開した。

13日、公式SNSに「YUSU LILY」バージョンのコンセプトフォトと動画をアップ。映像は静かな水面に映るメンバーを白黒映像に収め、神秘的な雰囲気を演出した。

先に公開した「BIRCH SCAR」は、人間の内面にある恐怖などを表現したのに対し、今回は絶え間なく流れる水を通じて静寂の中の生命力を示した。5人が一緒に撮った写真では、メンバーが水に入って、手をつないで寄り添っていた。落ち着いた雰囲気に、強い絆と深まった信頼を示している。まるで5人の人魚姫がカメラを見つめているようなシチュエーションだった。

5人の単独ショットでは、SAKURA（28）とKAZUHA（22）が水中の人魚姫、EUNCHAE（ウンチェ、19）が水面に、CHAEWON（チェウォン、25）とYUNJIN（ユンジン、24）は陸に上がった人魚姫の姿だった。

韓国メディアのスターニュースは14日「今回のコンセプトはデビューアルバム『FEARLESS』を思い起こさせる。当時、メンバーは水に沈んだセットで神秘的な魅力を見せたことがある。デビューから4年が立ち、現在はさらに成熟したビジュアルを見せている」と分析した。

新アルバムは、22日に発売される。7月11日にソウル郊外の仁川（インチョン）でツアー「2026 LE SSERAFIM TOUR 『PUREFLOW』」が幕を開ける。日本では7〜9月にかけて大阪、神奈川、静岡、宮城、福岡の5都市で11公演を開催。アジア、米国、欧州と、世界23都市で32公演を行う。