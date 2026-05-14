本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し、大谷は3勝目を挙げた。7回にピンチを迎えるもジャイアンツがまさかの走塁ミス。試合後、ジャイアンツの指揮官は走者を擁護していた。

4-0の7回1死一、二塁。ギルバートが左中間に特大フライを放った。中堅手パヘスにキャッチされると、中継を経て送球された二塁に走者の姿がない。なんと、二塁走者アダメスが飛び出しており、タッチアップもしていなかったためダブルプレーとなってしまった。

試合後、報道陣の取材に応えたジャイアンツのトニー・ビテロ監督は、アダメスとは一連のプレーについてまだ話し合っていないと明かし、「私の理解では、単なるアウトカウントの勘違い」としつつ、「明らかに判断ミスだった」と振り返った。

二塁にいる際、アダメスはドジャースの遊撃手ベッツと談笑する姿が目撃されていた。試合に集中できていたのか問われると、ビテロ監督は「それが彼のスタイルの一部だ。私も左右にいる選手たちと色々な会話をしているので、投球の直前にどうだったかは把握していない。それは後で確認したり話し合ったりできることだ」と擁護していた。



（THE ANSWER編集部）