資産850億円超のスティング、「子どもを働かせないのは虐待」持論を語る
イギリス出身のミュージシャンで、数々のヒット曲を持つスティング（74）。その資産は推定5億5000万ドル（約868億円）にも上ると伝えられるが、子どもを働かせないのは「虐待の一種」だという信念を持っているそうだ。
【写真】スティングと娘で俳優のミッキー・サムナー
PageSixによると、スティングは先日放送された『CBSニュース サンデーモーニング』のロングインタビューで、「子どもにとって一番最悪なのは、『働く必要はない』と伝えることだろ思う」とコメント。「一種の虐待だと思うし、自分がそんな過ちを犯していないことを願うよ」と語った。
イングランド北東部ニューカッスルの質素な家庭で育った彼は、スターとなった今も、自身のことをセレブリティとは考えておらず、語るべき物語を持つ労働者階級のミュージシャンだと捉えているという。
また、子どもたちは全員「並外れた労働倫理に恵まれている」と胸を張り、「DNAから来るものなのか、『みんな、働けよ』と鼓舞してきたからか分からない」とコメント。「お前たちに金を使った。教育費も払った。履いていく靴もあるんだから、仕事に行け、と言う感じだ。別に残酷なことではない。そこには優しさと、彼らが自分でやっていけるだろうという信頼があると思う。うちの子どもたちは強いんだ」と語った。
なお彼には、1976年から1984年まで結婚していたフランシズ・トメルティとの間にジョー（49）とフクシア（44）、1992年に再婚したトゥルーディー・スタイラーとの間に、ミッキー（42）、ジェイク（40）、エリオット（35）、ジャコモ（30）と、合計6人の子どもがいる。
この方針について、子どもたちから不服を申し立てられたことはあるかと聞かれると、「ない…直接は言ってこないね！」と答えている。
【写真】スティングと娘で俳優のミッキー・サムナー
PageSixによると、スティングは先日放送された『CBSニュース サンデーモーニング』のロングインタビューで、「子どもにとって一番最悪なのは、『働く必要はない』と伝えることだろ思う」とコメント。「一種の虐待だと思うし、自分がそんな過ちを犯していないことを願うよ」と語った。
また、子どもたちは全員「並外れた労働倫理に恵まれている」と胸を張り、「DNAから来るものなのか、『みんな、働けよ』と鼓舞してきたからか分からない」とコメント。「お前たちに金を使った。教育費も払った。履いていく靴もあるんだから、仕事に行け、と言う感じだ。別に残酷なことではない。そこには優しさと、彼らが自分でやっていけるだろうという信頼があると思う。うちの子どもたちは強いんだ」と語った。
なお彼には、1976年から1984年まで結婚していたフランシズ・トメルティとの間にジョー（49）とフクシア（44）、1992年に再婚したトゥルーディー・スタイラーとの間に、ミッキー（42）、ジェイク（40）、エリオット（35）、ジャコモ（30）と、合計6人の子どもがいる。
この方針について、子どもたちから不服を申し立てられたことはあるかと聞かれると、「ない…直接は言ってこないね！」と答えている。