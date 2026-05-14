可愛い仲間が増えたってーーー！！【セリア】孫と楽しみたい♡「ビーズアート」

「ビーズアート」ブームが再燃しているのをご存じですか？ 手軽に始めやすく、完成した時の達成感が味わえるだけでなく、夢中になって取り組むことでリフレッシュもできると注目を集めています。そこで今回は、【セリア】で買える「ビーズアート」キットをご紹介。ピックアップするのはサンリオキャラクターデザインで、孫や子どもと一緒に楽しむのにもおすすめです。

全部入りなのですぐに遊べる！

マイメロディやポムポムプリンなど、サンリオキャラクターのビーズアートが楽しめるキット「ビーズアートシール 2」。シールシート、ジェルシート、トレー、ビーズ、ペンと、必要なものがすべてセットになっていて初心者でも簡単に始められそうです。シールシートとビーズの袋には番号が書いてあり、指示に従って貼っていくだけなので、簡単に作れるのが嬉しいポイント。このセット内容でお値段\110（税込）は驚きです。

フレームに入れればインテリアに格上げ

ベースのシートはシールなので、はがして手帳やノートに貼っても良し！ @nanaironotobira2さんは、おしゃれなフォトフレームに入れた様子を投稿しています。ビーズは多めに入っているので、まわりをデコってアレンジするのも楽しいかも。

サンリオキャラクター以外のデザインもあるようなので、近くの【セリア】でチェックしてみてください！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N