K‐POPボーイズグループALPHA DRIVE ONE、「anan」で日本の雑誌初撮り下ろし＆初表紙！
K‐POPボーイズグループのALPHA DRIVE ONEが、5月20日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2496号スペシャルエディションで日本の雑誌初撮り下ろし＆初表紙を飾ることが明らかとなった。
【写真】「anan」2496号ALPHA DRIVE ONEスペシャルエディションに付くスペシャルカード
昨年放送されたグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』にて全世界から約2600万の投票により選ばれたK‐POPボーイズグループのALPHA DRIVE ONEが、スペシャルエディションの表紙＆グラビアに登場。
韓国でデビューして約半年、高いパフォーマンス能力や端正なルックス、バラエティ能力の高さを持ち、日本ではデビュー前ながらも、すでに話題となっている彼ら。6〜7月にかけては、仁川、香港、そして横浜・ぴあアリーナMMでファンコンサートを行うことを発表しており、グローバルでのさらなる活躍が期待されている。
表紙は、レザーやデニム素材のクールなブラックコーデに身を包み、力強い眼差しでカメラを見つめる8人が目印。そしてグラビアでは、デビューしてまだ数ヵ月、今ここでしか見られないALPHA DRIVE ONEのフレッシュなきらめきを閉じ込めた。
今回は、ALPHA DRIVE ONEのクールさを引き立てる、程よく肌感のあるブラックコーデ＆グループ名の“DRIVE”にかけてカジュアルスポーティなコーデの2パターンを用意。ブラックコーデは、レザーやデニムなどのコーデに、シンプルなシルバーアクセサリーなどをまとい品の良さをプラス。ソロカット撮影では、風で揺れる背景に合わせて思い思いにポージングをきめた。覚悟を決めたような表情で前へと歩み出す、横一列に並んだ力強いカットも。
そしてカジュアルスポーティコーデでは、LEO＆SANGHYEON、JUNSEO＆ARNO、GEONWOO＆XINLONG、SANGWON＆ANXINの2人ずつに分かれたユニットカットを撮影。陰影が際立つ強いライトに照らされ、鉄骨に足をかけたり、もたれたりと、少しヤンチャな雰囲気も漂う。
また、海を背景にLEO＆SANGWON＆ANXIN＆SANGHYEON、JUNSEO＆ARNO＆GEONWOO＆XINLONGの4人ずつでも撮影。まるで撮影の合間の休憩時間かのような自然体の表情や楽しげな様子、見つめ合って笑顔になる姿などALPHA DRIVE ONEの可愛らしい一面も映し出されている。
インタビューでは、今改めてオーディション期間を振り返って思うこと、デビューを実感したエピソードやグループのなかでの自分自身の役割など、フレッシュな言葉で語ってくれた。それぞれの表現で、ALPHA DRIVE ONEのメンバーとして仲間を大切に思い、グループやALLYZ（ファンネーム）のために高い目標を持っているのは、全員が共通している部分だ。
また、ユニット撮影の相手同士でメッセージの交換も。第一印象や今の印象、一緒にやりたいことや、普段はなかなか言えないメッセージまで…。互いを思いやる心のこもった言葉も。そして、全員での座談会も実施。「メンバーの中で一番〇〇な人は？」「グループ名の“DRIVE”にかけて、自分を乗り物に例えると？」といった真面目なものから少しひねったものまでさまざま質問に対し、常に笑いを交えながら楽しそうにトークを繰り広げており、すでに結束力の強さが感じられた。後日、「anan」webでは本誌に収まらなかったスペシャルトークも掲載する予定。
また、ALPHA DRIVE ONEが表紙のスペシャルエディションには、本誌グラビアのアザーカットで作成した綴じ込み付録のスペシャルカードが付属。厚紙仕様の切り取り型フォトカードで、絵柄はソロ、ユニット、集合カットの全16種類（両面印刷）。ポストカードサイズとなっている。さらに、全員のサイン入りチェキプレゼント企画も実施。
そして、ALPHA DRIVE ONEが表紙の電子版は、本誌グラビアからデザインを変更して届ける。フォトカードが付属しない代わりに、ソロページが本誌よりも拡大。ひとり1ページのスペシャルバージョングラビアを堪能することができる。
同号では、年々過酷さを増す夏に向けて、紫外線や湿度、寒暖差に負けない肌と髪の育み方を紹介する、「anan」恒例の美容特集号「守れ！夏の肌と髪2026」をおくる。FRUITS ZIPPERの“あまれん姉妹”こと月足天音松本かれんペアや、フリーになりたての岩田絵里奈、『バチェロレッテ・ジャパン』への出演で話題の全日本プロレスの安齊勇馬選手、昨年新人王に輝いた埼玉西武ライオンズの武内夏暉選手など注目の人物が自身のスキンケア・ヘアケアを語る企画も。
CLOSE UPには5月7日にデビューしたROIROM、そしてブレイク中のモナキが登場する。
通常版の表紙を飾るのは、なにわ男子の高橋恭平。「anan」2496号は、通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一。特別付録がつくのは、ALPHA DRIVE ONE表紙のスペシャルエディションのみとなる。
「anan」2496号スペシャルエディションは、マガジンハウスより5月20日発売。定価1100円（税込）。
【写真】「anan」2496号ALPHA DRIVE ONEスペシャルエディションに付くスペシャルカード
昨年放送されたグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』にて全世界から約2600万の投票により選ばれたK‐POPボーイズグループのALPHA DRIVE ONEが、スペシャルエディションの表紙＆グラビアに登場。
表紙は、レザーやデニム素材のクールなブラックコーデに身を包み、力強い眼差しでカメラを見つめる8人が目印。そしてグラビアでは、デビューしてまだ数ヵ月、今ここでしか見られないALPHA DRIVE ONEのフレッシュなきらめきを閉じ込めた。
今回は、ALPHA DRIVE ONEのクールさを引き立てる、程よく肌感のあるブラックコーデ＆グループ名の“DRIVE”にかけてカジュアルスポーティなコーデの2パターンを用意。ブラックコーデは、レザーやデニムなどのコーデに、シンプルなシルバーアクセサリーなどをまとい品の良さをプラス。ソロカット撮影では、風で揺れる背景に合わせて思い思いにポージングをきめた。覚悟を決めたような表情で前へと歩み出す、横一列に並んだ力強いカットも。
そしてカジュアルスポーティコーデでは、LEO＆SANGHYEON、JUNSEO＆ARNO、GEONWOO＆XINLONG、SANGWON＆ANXINの2人ずつに分かれたユニットカットを撮影。陰影が際立つ強いライトに照らされ、鉄骨に足をかけたり、もたれたりと、少しヤンチャな雰囲気も漂う。
また、海を背景にLEO＆SANGWON＆ANXIN＆SANGHYEON、JUNSEO＆ARNO＆GEONWOO＆XINLONGの4人ずつでも撮影。まるで撮影の合間の休憩時間かのような自然体の表情や楽しげな様子、見つめ合って笑顔になる姿などALPHA DRIVE ONEの可愛らしい一面も映し出されている。
インタビューでは、今改めてオーディション期間を振り返って思うこと、デビューを実感したエピソードやグループのなかでの自分自身の役割など、フレッシュな言葉で語ってくれた。それぞれの表現で、ALPHA DRIVE ONEのメンバーとして仲間を大切に思い、グループやALLYZ（ファンネーム）のために高い目標を持っているのは、全員が共通している部分だ。
また、ユニット撮影の相手同士でメッセージの交換も。第一印象や今の印象、一緒にやりたいことや、普段はなかなか言えないメッセージまで…。互いを思いやる心のこもった言葉も。そして、全員での座談会も実施。「メンバーの中で一番〇〇な人は？」「グループ名の“DRIVE”にかけて、自分を乗り物に例えると？」といった真面目なものから少しひねったものまでさまざま質問に対し、常に笑いを交えながら楽しそうにトークを繰り広げており、すでに結束力の強さが感じられた。後日、「anan」webでは本誌に収まらなかったスペシャルトークも掲載する予定。
また、ALPHA DRIVE ONEが表紙のスペシャルエディションには、本誌グラビアのアザーカットで作成した綴じ込み付録のスペシャルカードが付属。厚紙仕様の切り取り型フォトカードで、絵柄はソロ、ユニット、集合カットの全16種類（両面印刷）。ポストカードサイズとなっている。さらに、全員のサイン入りチェキプレゼント企画も実施。
そして、ALPHA DRIVE ONEが表紙の電子版は、本誌グラビアからデザインを変更して届ける。フォトカードが付属しない代わりに、ソロページが本誌よりも拡大。ひとり1ページのスペシャルバージョングラビアを堪能することができる。
同号では、年々過酷さを増す夏に向けて、紫外線や湿度、寒暖差に負けない肌と髪の育み方を紹介する、「anan」恒例の美容特集号「守れ！夏の肌と髪2026」をおくる。FRUITS ZIPPERの“あまれん姉妹”こと月足天音松本かれんペアや、フリーになりたての岩田絵里奈、『バチェロレッテ・ジャパン』への出演で話題の全日本プロレスの安齊勇馬選手、昨年新人王に輝いた埼玉西武ライオンズの武内夏暉選手など注目の人物が自身のスキンケア・ヘアケアを語る企画も。
CLOSE UPには5月7日にデビューしたROIROM、そしてブレイク中のモナキが登場する。
通常版の表紙を飾るのは、なにわ男子の高橋恭平。「anan」2496号は、通常版とスペシャルエディション同日発売。特集内容は同一。特別付録がつくのは、ALPHA DRIVE ONE表紙のスペシャルエディションのみとなる。
「anan」2496号スペシャルエディションは、マガジンハウスより5月20日発売。定価1100円（税込）。