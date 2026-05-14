自転車の交通違反に対する「青切符」制度の運用開始から1か月余りがたちました。警察庁は4月の交付件数が全国で2000件を超えたと発表しました。



警察庁によりますと、青切符制度について、開始から1か月間で実際に交付された件数は全国で2147件でした。



都道府県別にみると、最も件数が多かったのが東京都の501件、大阪府が267件でした。



福岡県は38件、佐賀県は42件でした。

また、熊本県や長崎県など全国7つの県で1件も交付がないなど、地域によって差が出ています。



違反種別の内訳は「一時不停止」が全体の40％の846件と最多で、次に「ながらスマホ」が713件で33％でした。



青切符の導入に伴い、警察官を装った詐欺が発生しています。



福岡県筑紫野市でも、12日夕方、自転車に乗っていた大学生が、警察官をかたる男から、青切符の反則金名目で8000円をだまし取られました。県内で「青切符」を悪用した詐欺が確認されたのは初めてとみられています。男は青の上下の服に白いジャンパーを羽織った警察官のような格好をしていて、白の原付バイクに乗っていたということです。



警察庁は「警察官が交通違反の取り締まり現場で反則金を徴収することはないので注意してほしい」としています。