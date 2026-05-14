公開間近の映画『正直不動産』で共演するふたりが語らい合う、作品の魅力と演技へのこだわり、撮影秘話。

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山粼 『正直不動産』もいよいよ映画になった。よく続いてきたね。

山下 はい。自分としては『正直不動産』のシリーズの魅力は、アナログなところにあると思うんです。現代に生きる僕たちの毎日は、どうしてもデジタルが中心となって、ビジネスのやりとりはもちろん、人に会うことも、オンラインで済ませてしまう。

そんなデジタルですべてを解決する時代に、『正直不動産』では自分の足を運んで、誰かのために動く姿を描いている。今時珍しい、人情ものであるところも、魅力的だと思っています。

山粼 そうだね。今日はパソコンの画面を通じた対談だけど（笑）。山下がとてつもなく忙しいから、仕方ないね。

山下 すみません！（笑） またご自宅をお訪ねさせてください！

山粼 うん、いつでもおいで（笑）。僕は画面越しというのは初めてだから慣れないけど、なかなかおもしろいよ。

山下智久主演、山粼努出演の映画『正直不動産』が公開される（5月15日〜）。同名コミックを原作に、2022年からNHKでドラマ版が2シーズン放映され、痛快ビジネスコメディとして人気を博した。

登坂不動産の営業マン・永瀬財地（山下智久）は、顧客の石田努（山粼努）の土地にあった祠を壊し、その祟りで「嘘がつけない」体質になってしまう。一陣の風が吹くと本音を正直にぶちまけ、そのため数々のトラブルを起こしてしまう永瀬の前には、様々な依頼人やライバル不動産会社が現れる。

山粼 たしかに『正直不動産』は、不動産の話でありながら、今時珍しいのんびりしたドラマだね。

それはやっぱり、風をひとつのテーマにしてるからかな。山下の演じる主人公が、元々は嘘をついて顧客を騙して成績を上げてきたようなキャラクターなのに、あるきっかけで風を受けると本音が出てしまうようになった。それが山下の持ち味に合ってうまくいってるんじゃないかな。

山下 はい。風をテーマにしていることで、まさに気の向くまま、のんびりした感じが出ていると思います。現場の雰囲気も、とてもリラックスしていますよね。それが作品の魅力につながっている。

山粼 そうだね。いい意味で出演者もみんな、楽しんでるというか、遊んでるよね。僕もドラマのシリーズでは、台本にないのにラーメンを食べたりソファに寝転がったり、楽しませてもらっていました。

山下 そうでしたね（笑）。

山粼 みんなが楽しんでることが、このドラマの一番いいところじゃないかな。不動産関係の説明が必要なときも、グラフを入れたり工夫して、分かりやすくしたのもいいアイデアだった。

山下 努さんのおっしゃる通りですね。スタッフさん、他のキャストさん含めて、和やかな環境で撮影でき、原作の作風も相まって、その楽しい雰囲気が画面を通じて観る人にも伝わっていた。だから今度公開する映画版にまでたどり着けたのかなと思います。

山粼 ふつうのドラマだと、登場するメンバーがだいたい決まってきてしまう。レギュラーメンバーの顔ばかりになってしまうと、どうしてもマンネリになるけれど、『正直不動産』はドラマの性質上、毎回違うゲストが来て、事件が起こる。その構成もすごくうまくいってた。脚本の勝利だね。

山下 よかったです。ありがとうございます。

山粼 僕はドラマでも今回の映画でも、ちょっとお邪魔するくらいの出番だけど、楽しくやらせてもらいました。現場を楽しくするのは、一種の才能。『正直不動産』はスタッフも出演者も優秀なんだよ。昔の映画の現場では、監督がいばっていたり、主演の俳優がわがままだったりで、面白くも何ともないことが多かった。

山下はこの「嘘がつけなくなった」という役はやっていてどうなの？

《対談の続きは「週刊文春 電子版」で配信中。また5月13日12時配信の「週刊文春 電子版」および5月14日発売の「週刊文春」では対談の後編を読むことができる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年5月7日・14日号）