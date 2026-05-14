セブン-イレブン、『こだわりおむすび』シリーズを全面刷新 お米＆具材を厳選して“極上のおいしさ”に
セブン‐イレブン・ジャパンは、『こだわりおむすび』シリーズを全面刷新し、19日より順次発売する。
【写真】後を引くおいしさ！『新潟県産コシヒカリおむすび 厚切り牛たん』
米は数ある優良な産地・品種の中から今回は8種類を厳選。それぞれの米に合った炊飯方法を研究し、お米本来のおいしさを引き出した。具材には「炭火焼銀鮭ハラミ」や「厚切り牛たん」などを組み合わせ、『こだわりおむすび』シリーズならではの極上のおいしさに仕立てている。
全国各地の優良な産地・品種の中から、新潟県産コシヒカリや山形県産つや姫などを厳選し、地域ごとに使い分けた。しっかりとした粒立ち、適度なもちもち感、噛むほどに広がる上品な甘みなど、それぞれのお米の特長を楽しめる。
また、米の特長に合わせた炊飯により、米本来のおいしさを最大限に引き出した。具材との相性も抜群。おいしい米に合わせる具材も厳選した。調理方法や具材の大きさに至るまで徹底的にこだわることで、最後までおいしく食べられるようにリニューアル。
■商品詳細（価格は全て税込）
「新潟県産コシヒカリおむすび 北海道産生たらこ」259.20円
凍る直前の氷温域で熟成したたらこを使用。粒感があり、旨味がアップ。
「新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼銀鮭ハラミ」300.24円
ふっくらとして脂のりが良く旨みの強い銀鮭のハラミを、炭火で香ばしく焼き上げた。
「新潟県産コシヒカリおむすび 厚切り牛たん」321.84円
厚切りで食べ応えのある牛たんを、レモンを効かせた塩だれで味付け。旨みを引き立たせた仕立てで、後を引くおいしさ。
「新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼さば」237.60円
脂のりが良いノルウェー産のさばを塩麴などで漬け込み、炭火でふっくらと焼き上げたおむすび。
「新潟県産コシヒカリおむすび 柚子ちりめん」226.80円
醤油やみりんで甘辛く炊いたちりめんじゃこ（しらす干し）の佃煮に、国産の柚子皮を加えた。さわやかな香りと風味が広がる、さっぱりとした上品な味わいを楽しめる。
■担当者コメント
セブン‐イレブンで人気の『こだわりおむすび』シリーズを、全面刷新いたします。お米や具材を厳選し、炊飯条件や調理方法などを徹底的に見直しました。品質にこだわった本格的なおいしさをより手軽にお楽しみいただけます。日常の中のちょっとしたぜいたくや、ランチ・夕飯の「もう一品」に、ぜひ手に取っていただければ幸いです。
【写真】後を引くおいしさ！『新潟県産コシヒカリおむすび 厚切り牛たん』
米は数ある優良な産地・品種の中から今回は8種類を厳選。それぞれの米に合った炊飯方法を研究し、お米本来のおいしさを引き出した。具材には「炭火焼銀鮭ハラミ」や「厚切り牛たん」などを組み合わせ、『こだわりおむすび』シリーズならではの極上のおいしさに仕立てている。
全国各地の優良な産地・品種の中から、新潟県産コシヒカリや山形県産つや姫などを厳選し、地域ごとに使い分けた。しっかりとした粒立ち、適度なもちもち感、噛むほどに広がる上品な甘みなど、それぞれのお米の特長を楽しめる。
■商品詳細（価格は全て税込）
「新潟県産コシヒカリおむすび 北海道産生たらこ」259.20円
凍る直前の氷温域で熟成したたらこを使用。粒感があり、旨味がアップ。
「新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼銀鮭ハラミ」300.24円
ふっくらとして脂のりが良く旨みの強い銀鮭のハラミを、炭火で香ばしく焼き上げた。
「新潟県産コシヒカリおむすび 厚切り牛たん」321.84円
厚切りで食べ応えのある牛たんを、レモンを効かせた塩だれで味付け。旨みを引き立たせた仕立てで、後を引くおいしさ。
「新潟県産コシヒカリおむすび 炭火焼さば」237.60円
脂のりが良いノルウェー産のさばを塩麴などで漬け込み、炭火でふっくらと焼き上げたおむすび。
「新潟県産コシヒカリおむすび 柚子ちりめん」226.80円
醤油やみりんで甘辛く炊いたちりめんじゃこ（しらす干し）の佃煮に、国産の柚子皮を加えた。さわやかな香りと風味が広がる、さっぱりとした上品な味わいを楽しめる。
■担当者コメント
セブン‐イレブンで人気の『こだわりおむすび』シリーズを、全面刷新いたします。お米や具材を厳選し、炊飯条件や調理方法などを徹底的に見直しました。品質にこだわった本格的なおいしさをより手軽にお楽しみいただけます。日常の中のちょっとしたぜいたくや、ランチ・夕飯の「もう一品」に、ぜひ手に取っていただければ幸いです。