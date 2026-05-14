2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの関係者向けのお別れの会が14日、都内で行われた。

元体操日本代表でタレントの池谷幸雄（55）と、タレントで女優のかとうれいこ（57）は真矢さんのゴルフ仲間だった。池谷は「一緒にコンペ出たり一緒に回ったり、本当にいい兄貴で友達でした」と話した。「奥さまと仲が良くて、コンペもいつも一緒に参加しておられて。休養されるちょっと前にゴルフをしてて、すごく飛距離が出て、これは調子いいってすごくゴルフに燃えてたんですよ。また行こうねと言ってた先の報道で、すごくショックで、本当なのかなと思った」と振り返った。闘病のそぶりは「一切見えなかった」という。

かとうも「すてきな笑顔で和ませてくれる方」と話した。「一緒にラウンドさせていただく機会がありまして、本当に穏やかで、ドラムをたたいてる姿とは全く違う一面を見せていただいた」と言えば、池谷も「淡々とやりますね。ドラムたたいてる時とは真逆くらいに、冷静に淡々とやる。おとなしい感じ。ゴルファーとドラマーの時の真矢さんはギャップはすごくあったと思います」と、プレーヤーとしての別の顔を明かした。そして「仲良くしてくださって幸せでした。向こうでも楽しくラウンドしてるんじゃないかな。向こうに行ったらよろしくお願いしますと伝えました」と話した。