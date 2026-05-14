国交省鉄道局長が維新に謝罪　北陸新幹線延伸めぐる不適切発言で

北陸新幹線の延伸をめぐり、不適切な発言を指摘された国交省の五十嵐鉄道局長が14日、日本維新の会の議員らに謝罪した。

自民党と維新の与党整備委員会は、8つの延伸ルート案を検証しており、国交省が5月中に発表する費用対効果の再試算結果や関係者からのヒアリングをまとめ、今国会中にルートを決定する方針だ。

こうした中、五十嵐局長は11日、「小浜・京都ルート」の実現を目指している福井県の関係者の決起集会に参加し、「B／C（費用対効果）だけで決まるなら政治はいらない」「自ずから結論は決まっている」などと発言した。

この発言を受け、委員会の維新メンバーらが14日午前、緊急で会見を開き、「検証そのものを当局自らが否定する暴挙といわざるを得ない」などとして、謝罪と発言の撤回を要求し、実現するまで、維新メンバーは議論への参加を見送るとの考えを示した。

五十嵐局長は、同日午後、国会内で前原氏らと面会し、「不適切な発言があったことについて、深くお詫びを申しあげる。不適切な発言について、撤回を申し上げる」と謝罪した。

また、国交省は一連の発言を受け、事務次官から五十嵐局長に対し、口頭で厳重注意した。

前原氏は面会後、「今後は不偏不党の立場で国民に対して説明責任を果たすという観点からの情報提供をしっかりお願いした。責任を果たしていただけるものと確信している。」と述べ、今後の委員会に出席する考えを示した。