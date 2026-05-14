肌のダメージを軽減する食事とは
紫外線は肌にとって日焼けだけでなく、シミなどの皮膚老化や皮膚ガンなどにもつながる外的刺激になります。
これからの季節は、日焼け止めや帽子などを使って、適切な紫外線対策をするのはもちろんの事、十分な睡眠・休息、食事による栄養補給で、肌をダメージから回復させる必要があります。
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食事で注意したいことは・・・
まずは3食、野菜、肉、魚などバランスよく食べることが基本です。
肌は、常に生まれ変わっているもので、新しい肌細胞がつくられるためには、構成成分であるたんぱく質や脂質が必要であり、それらが体内でうまく使われるためにはビタミンやミネラルも欠かせません。
旬の食材など、さまざまな食材を摂ることが大切です。
旬の食材はおいしいだけでなく、ビタミンなどの栄養が豊富に含まれています。
特に春から夏にかけては、野菜や果物などの食材が豊富になる時季♪これらの色や香り、苦味の成分は、ビタミン類や強い抗酸化力をもつ植物性天然物質で、紫外線対策に役立ちます。
3食のなかに、必ず季節のものを取り入れるようにしましょう。
[文：meilong スタッフ]
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※健康、ダイエット、運動等の方法、メソッドに関しては、あくまでも取材対象者の個人的な意見、ノウハウで、必ず効果がある事を保証するものではありません。
meilong 院長・石川美絵（いしかわ・みえ）
大学では栄養学を学びテレビ局、IT企業、広告代理店などに勤務し、20代後半時の大きな人生の挫折から東洋医学の世界に出会う。鍼灸と漢方の奥深さに魅かれ鍼灸学校に入学し国家資格鍼灸師免許を取得。学生時代は40院の経営兼柔道整復師・鍼灸あん摩指圧マッサージ師でもある先生のアシスタントをし、国家資格取得後、北京中医薬大学卒でもある鍼灸30年の先生から技術を取得する。さらに美容鍼灸のパイオニアに師事し、世界で活躍する日本鍼灸の技術に刺激され研究を重ねる。さらに200件以上の治療院・クリニック・スパ・エステなどを周る。ホテル椿山荘の鍼灸治療施設「KENBITOKYO」、「東方健美」へ勤務した後、2014年、四谷に紹介制治療院Meilongを開業。
世に鍼灸を広めたく2015年meilong恵比寿院をオープンし、続けて2017年meilong恵比寿mana院をオープン。2019年meilong銀座院もオープン。
千葉大学医学部附属病院の和漢診療科での研修、漢方医、各専門分野の医師との連携もし日々、情報交換、学会への参加も努めている。また自分自身が不妊治療をし鍼灸と漢方も併用し子を授かったが途中、死産分娩を経験している事、さらに不育症からの妊娠を維持する為の体験、知識もあり不妊治療にも寄り添いたいという想いも強い。世の頑張っている女性の一番の味方でありたいと思っている。