防御率0.82の圧巻投球も…反比例する「打者・大谷」の不安 ド軍首脳陣が見た5月打率1割台と打てない異変「普段なら打てる球を見逃している」
今季は打席内で精彩を欠く大谷(C)Getty Images
ドジャースベンチが動いた「異例のケア」
久々に快音が響き渡った。現地時間5月12日に行われた本拠地でのジャイアンツ戦で、大谷翔平は、3回の第2打席に、実に53打席にぶりとなる本塁打を放った。
相手先発のエイドリアン・ハウザーが投じた4球目の外角シンカーを振り抜き、左中間スタンドに放り込んだ。初回の第1打席でも右前打を放っていた大谷は、結局、2打数2安打2打点と活躍。マルチ安打をマークするのは、5試合ぶりの出来事となった。
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今季は自らの未来を占う重要な年でもある。右肘側副靭帯の損傷による手術をした2023年以来となる投打二刀流での“シーズン完走”を目指している中で、投手としては開幕からすこぶる調子が良い。現地時間5月13日のジャイアンツ戦で7回（105球）を投げ、被安打4、無失点、8奪三振と快投した大谷は、今季は計7先発で3勝、防御率0.82、WHIP0.82、奪三振率10.32とエース級の働きを見せている。
一方で打者としてはどうにも芳しくない。先述のジャイアンツ戦で放った一発は10試合ぶりで、5月に入ってからの打撃成績は、打率.196、1本塁打、出塁率.261、長打率.250、OPS .511と鳴りを潜めている。同期間の三振率（23.9％）の高さは、精彩を欠く現状を物語っているとも言えよう。
状態を重く見るドジャース首脳陣も“ケア”に動いた。現地時間5月13日のジャイアンツ戦から2戦連続で、打線のスターティングオーダーから外す措置を決定。米局『Sports Net LA』の取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は、本人と熟考を重ねた方針であると認めた上で、「打席に2日間も立たないからといって良い感触が途切れるとはまったく思っていない」と断言。「ショウヘイは身体やメカニクスに非情に敏感だが、しっかり把握している。今回の目的は身体をリセットさせる時間をあたえること」と明かした。
指揮官が指摘した通り、細かなメカニクスなど「不振」の理由は様々に考えられる。では、日々打撃の微調整に携わっているコーチは、大谷の現状をどう見ているのか。
数字上に表れる大谷の「不安」
長打になる確率が高くなる角度と速度で打った割合を示すバレル%も16.8と例年と比較して低下傾向（2025年は23.5％）にある。そんな大谷の打席内での異変について「彼は普段なら打てる球を見逃しているからだ」と論じるのは、2019年からドジャースの打撃コーチを務めているロバート・バンスコヨック氏だ。
メジャー経験どころかプロ野球選手としての経験も皆無な同氏は、セイバーメトリクスを活躍した指導に定評がある。データ解析を用いた細かく、そして明確なサポートは、選手たちからも好評だ。
そんな最先端の叡智を利してきた名コーチは、米誌『Sports Illustrated』で、大谷の“課題”を炙り出している。
「普段なら打てている球を見逃している。それが分かりやすい言い方だろうね。いつもだったら確実に打っているはずの球を、今は打ち損じているケースが多いんだ」
実際、空振り率は28.7％と前年比でマイナス4.7。さらに昨年に58.7%もあったハードヒット率はマイナス12.4%と、バンスコヨック氏の言う「打ち損じているケース」が増えているのは数字上でも明確に現れている。
大谷の完全復活は、ドジャースにとっても浮沈のキーポイントなる。悪戦苦闘の日々を間近で支えているバンスコヨック氏は、こう思案する。
「おそらく、（打撃）フォームとかのメカニカルな問題なんだ。今はスイングが明らかにいつもの彼の調子ではないからね。普段の彼は相手の失投を確実に打ち返すのが得意だ。だけど、今はそれをあっさりと逃してしまっているからね」
ここから“打者・大谷”はどう復活を遂げていくか。その行く末は、二刀流をいかにして継続させていくかにも関わるだけに、ドジャースベンチの判断を含めて注目したい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]