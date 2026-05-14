「クソ笑いました」人気俳優、覆面姿の美脚ショットに「スタイル半端ない」「脚ながっ」反響！
俳優の相沢菜々子さんは5月13日、自身のInstagramを更新。覆面姿で、圧巻の美脚を披露しました。
【写真】相沢菜々子のシュールな美脚ショット
コメントでは「可愛いのが漏れてますよ」「美脚ですね」「脚ながっ」「スタイル半端ない」「アイザワマンかっこええ」「クソ笑いました」「銀行強盗するの!?」「ショッカーやん」「なぜこんな事になったんですか？ｗｗ」と、ファンの笑いを誘いました。
(文:多町野 望)
【写真】相沢菜々子のシュールな美脚ショット
「可愛いのが漏れてますよ」相沢さんは1枚の写真を投稿。黒い目出し帽を着用し、ポーズを取る自身の姿です。丈の短いボトムスからは美脚がすらりと伸びています。怪しさと美しさのギャップに笑えるショットです。
コメントでは「可愛いのが漏れてますよ」「美脚ですね」「脚ながっ」「スタイル半端ない」「アイザワマンかっこええ」「クソ笑いました」「銀行強盗するの!?」「ショッカーやん」「なぜこんな事になったんですか？ｗｗ」と、ファンの笑いを誘いました。
かわいらしい素顔12日には「嬉しいうちわ」とつづり、うちわを持って満面の笑みを見せるソロショットを披露していた相沢さん。笑顔がとてもかわいらしいです。うちわには「荷室入って！LOVE」と書かれています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)