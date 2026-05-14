◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト4-2阪神(13日、神宮球場)

ヤクルトが首位攻防戦を逆転勝利で飾り、再び首位に浮上しました。

1-2と1点を追う8回、先頭・武岡龍世選手がヒットで出塁すると、代走の並木秀尊選手が二盗を決め、チャンスを拡大。ここでドラフト6位ルーキーの石井巧選手が自身プロ初ヒットとなる、同点のタイムリー2塁打を放ちました。

さらに打線がつながり、1アウト満塁から、押し出しの死球で勝ち越しに成功すると、最後は増田珠選手の犠牲フライで3得点。一気に試合をひっくり返しました。

初ヒットが貴重な同点打となった石井選手でしたが、第1、第2打席は続けて三振。それでも1点を追う場面でバントの選択はせず。“イケヤマジック”と称されるバントをしない攻撃を貫きます。

池山監督は、「バントじゃなかったね。三振は覚えていなかったので」と話し、「切り替えることがすごく大事だと思う。なんとか追い込まれても粘り強く打つことができてよかった」とルーキーの活躍をたたえました。

昨年の最下位から、飛躍を続けるヤクルト。ゴールデンウイークの9連戦を5勝4敗で乗り越えると、5月に入ってからは3カード連続勝ち越しや首位争いを演じる阪神とは1勝1敗で終え、ここまで月間7勝4敗です。

昨シーズン、5勝18敗1分と大きく負け越した魔の5月も勢い止まらず。ここまで積み上げた貯金は「9」となっています。