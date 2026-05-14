◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(14日、横浜スタジアム)

プロ野球・DeNAの次世代の正捕手となる松尾汐恩選手がエース・東克樹投手について語りました。

山本祐大選手が12日、電撃トレードでソフトバンクに移籍。急きょ先発の東投手のバッテリーとして松尾選手がスタメンマスクをかぶり、6回無失点と中日打線を制しました。

松尾選手は突然のスタメンに加え東投手とのバッテリーということもあり「どうしよう」と思ったそうですが「いろいろ映像見ていたので入るのには困ることはなかった。すぐ切り替えて準備しました」とコメント。

東投手も「次は僕が汐恩を育てる番だという思いでマウンドにあがりました」と松尾選手に期待を込めた発言をしていて、これについて「ありがたいことですし、東さんからいろいろ吸収することが多くあると思うので感謝しています」と話しました。

山本選手がチームを離れたことによる変化には「試合に出る数が増えるのでチームのために準備を怠らないことが一番大事。自覚と責任をより強く感じます」と意気込みました。