名古屋PARCO南館、2027年2月末で営業終了へ…今後について説明 栄エリアには「HAERA」開業
名古屋PARCOは、14日までに公式サイトを通じ、「南館」を2027年2月末をもって営業すると発表した。
【画像】名古屋・栄に誕生する商業施設「HAERA」
「名古屋PARCO南館は、今般2027年2月末をもって営業終了させていただくこととなりました。長きにわたるご愛顧に深く感謝申し上げます。尚、名古屋PARCO西館・東館・PARCO midiにつきましては、引き続き営業を継続してまいります」と伝えた。
その上で「今後は栄エリアにおきまして、本年6月11日に『HAERA（ハエラ）』を開業し、2027年春には松坂屋名古屋店南館の一部をパルコが運営する新しい商業施設へと大規模リニューアルを行います」と説明。
「名古屋PARCO南館 跡地についても慎重に検討を進め更に栄エリア全体の賑わい創出に貢献してまいります」とした。
【画像】名古屋・栄に誕生する商業施設「HAERA」
「名古屋PARCO南館は、今般2027年2月末をもって営業終了させていただくこととなりました。長きにわたるご愛顧に深く感謝申し上げます。尚、名古屋PARCO西館・東館・PARCO midiにつきましては、引き続き営業を継続してまいります」と伝えた。
その上で「今後は栄エリアにおきまして、本年6月11日に『HAERA（ハエラ）』を開業し、2027年春には松坂屋名古屋店南館の一部をパルコが運営する新しい商業施設へと大規模リニューアルを行います」と説明。
「名古屋PARCO南館 跡地についても慎重に検討を進め更に栄エリア全体の賑わい創出に貢献してまいります」とした。