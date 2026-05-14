25歳での初勝利を目指す。13日に誕生日を迎えた巨人・井上温大投手（25）が、15日のDeNA戦（東京ドーム）で先発する。中11日でのマウンドへ、ジャイアンツ球場で調整を行い「キャッチボールの強度を落として、肩肘の回復に充てました。いい力感のボールがいっていると思う」と手応えをにじませる。

24年からDeNA戦は6連勝中で、前回対戦の4月26日も6回3安打1失点（自責点0）と好投したが「勝っているのは打線の巡り合わせとかもありますし、全然、得意とかは全く思ってない。強力打線なので先頭（打者）を切れるようにしたい」と気を緩めることはない。

13日の誕生日で25歳となり、チームメートらから祝福を受けた。山崎からはコーディネートされた洋服や靴の一式をプレゼントされ「会う人みんなに“おめでとう”と言われたのでうれしかった」と笑顔を見せる。

若手から中堅に差し掛かる年齢にもなり「去年は他人と比較して良くなかった。自分にベクトルを向けていないと、どんどん苦しくなるので、自分がどう成長しているかを見ながらやっていきたい」と精神面でも成長していく。