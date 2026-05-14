巨人の井上温大投手（２５）が１４日、ジャイアンツ球場での先発投手練習に参加。ランニングやキャッチボールなどを行い、翌１５日に先発するＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に向けて最終調整をした。

井上は前回の３日・阪神戦（甲子園）に先発。その後はリフレッシュ抹消を経て、中１１日で次戦に臨む。「キャッチボールの強度を落としめで投げて、肩肘の回復にちょっと意識して充てました。力まないでいい力感のボールが行っている」。コンディションは万全だ。

ここまで５試合に登板し、２勝３敗、防御率は２・１２をマーク。勝ち星を挙げた２勝はいずれもＤｅＮＡ打線が相手だった。結果から見ても今季は好相性だといえるが、左腕は「勝ってるのは打線の巡り合わせとかもありますし、自分が抑えてるわけではないので。得意とかは全くないです」とキッパリ。その上で「強力打線なんで、先頭を切れるようにしたいなと思います」と語気を強めた。

前日１３日は２５歳の誕生日を迎えた背番号９７。自分への誕生日プレゼントはまだないようだが、「勝った２日後になんかいいもん食べたいです」と笑顔を見せていた。自分への誕生日祝いとして、まずは明日、３勝目をつかみ取る。