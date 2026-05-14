【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

ハセガワは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、プラモデル「メカトロウィーゴ ボトムズコラボシリーズ Vol.5 “らうんどむーばー&ふぃあな”」や「20 メカトロウィーゴ マジンガーコラボ Vol.3 “ぐれーとまじんがー”」などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて「メカトロウィーゴ」シリーズの展示エリアが設けられており、「装甲騎兵ボトムズ」コラボの第5弾として「らうんどむーばー&ふぃあな」が、「マジンガー」シリーズのコラボ第3弾として「ぐれーとまじんがー」を商品化しており、会場にてサンプルが展示されていた。

また本製品以外にも、現在発売中の「メカトロウィーゴ ボトムズコラボシリーズ Vol.1 “すこーぷどっぐ&きりこ”」や「20 メカトロウィーゴ No.01 “うすみどり”」、「メカトロウィーゴ No.02 “ミルク&カカオ”」も展示されている。

「メカトロウィーゴ ボトムズコラボシリーズ Vol.5 “らうんどむーばー&ふぃあな”」

「20 メカトロウィーゴ マジンガーコラボ Vol.3 “ぐれーとまじんがー”」

「メカトロウィーゴ ボトムズコラボシリーズ Vol.1 “すこーぷどっぐ&きりこ”」

「20 メカトロウィーゴ No.01 “うすみどり”」

「メカトロウィーゴ No.02 “ミルク&カカオ”」

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