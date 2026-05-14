MONSTA X、デビュー11周年を迎えファンに感謝「MONBEBEの誇りになれるように…」

本日（5月14日）デビュー11周年を迎えたMONSTA Xが、ファンと特別な一日を過ごす。

MONSTA Xは14日午前0時、グローバルファンプラットフォーム「Berries」を通じて、MONBEBE（ファンダム名）への真心を込めた自筆の手紙入りの11周年祝電イメージを公開した。

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さらに、本日午後7時からは公式YouTubeチャンネルを通じて「11周年記念ライブ」が配信される。この他にもファン専用の多彩なコンテンツを大放出する計画で、記念日を華やかに彩る。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

2015年5月14日、1stミニアルバム『TRESPASS』でデビューしたMONSTA Xは、この11年間止まることなく走り続け、まさに“現在進行形”なグローバルアイドルの定石を示している。 昨年9月にリリースしたアルバム『THE X』で、幅広い音楽性とトレンド感を証明した彼らは、依然として強力なチケットパワーを誇示している。

今年初めにソウルで幕を開けたワールドツアー「2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS]」は、バンコク、クアラルンプール、台北、ジャカルタを経て、現在は日本ツアーを盛況裏に開催中だ。さらに、6月に南米、10月には北米10都市を巡るツアーも控えており、世界中のファンの期待は最高潮に達している。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

グローバルチャートでの目覚ましい成果も特筆すべき点だ。4月にリリースしたアメリカ3rdフルアルバム『Unfold』で、K-POPアーティストとして初めて、米フルアルバム3枚を保有するという新記録を樹立。さらに、発表した3枚のアルバムすべてを米ビルボード「ビルボード200」にランクインさせる快挙を成し遂げた。

盤石なソロおよびユニット活動も彼らの強みだ。今年1月にはジュホンがソロ2ndミニアルバム『光（INSANITY）』をリリース。唯一無二のエネルギーでファンを魅了した。また、5月21日にはグループ唯一のユニット「ショヌ×ヒョンウォン」がカムバックする予定だ。最年少メンバーのI.Mは現在、陸軍現役として服務中で、2027年8月の除隊を予定している。

MONSTA Xは所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じて、「11年という長い時間応援し、活動を一緒に楽しんで愛してくれたMONBEBEのおかげで、MONSTA Xとしてここまで来ることができた。MONBEBEと共に過ごしたすべての瞬間が大切で感謝している」とコメントし、「送ってくれる愛に応えるために、これからもMONSTA Xならではの音楽とステージで、MONBEBEの誇りになれるように全力を尽くしたい。これからも一緒にいよう。愛してる、MONBEBE！」と溢れる思いを伝えた。

（記事提供＝OSEN）