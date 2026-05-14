◆体操 ＮＨＫ杯 第１日（１４日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、女子予選は全日本の得点の半分を持ち越し、個人総合で争われ、４月の全日本個人総合選手権を初制覇した１５歳の新星、西山実沙（なんばク）は、１１０・３９９点で首位を守った。

トップからスタートし、最初の種目の跳馬で１４・２００点、段違い平行棒も１４・２００点とともに安定した演技をみせて流れをつくった。平均台を１３・４００点で乗り切ると最後のゆか運動でも華麗な演技を披露し、１３・４６６点で首位を守った。

西山は１５歳にして「日本女王」の称号を勝ち取った。平日一日５時間の猛練習を積み重ねて技に磨きをかけ、昨季は世界ジュニア選手権総合３位（種目別ゆか１位、跳馬２位）に入るなど進化につなげてきた。

２年後のロサンゼルス五輪に向け、今年を「世界で経験を積む年」ととらえる。世界選手権、名古屋アジア大会代表切符を目指している。女王になったとはいえ、１３日の会見では「まだ世界選手権の代表の権利を持っていない」と話すなど、気を緩めるところはない。１５歳が、名実ともに日本のトップの座に就き、シニア世界デビューにつなげてみせる。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。