１日3〜4回トイレ介護「一生オムツかもしれない」骨盤と尻尾の骨が溶けて動けない子猫に起きた予想外の出来事

ペット市場が拡大し、「家族の一員」として犬や猫にお金をかける飼い主が増える一方で、障害や重い疾患を抱えた動物たちの未来は明るくない。

東京で動物支援団体「ワタシニデキルコト（ワタデキ）」を運営する坂上知枝さんのもとにやってくるのは、そんな「行き場のない命」ばかりだ。

2025年11月、坂上さんは、おむつの意から「ムーニー」と名付けられた子猫を、愛護センターから引き取った。ムーニーは自力では排泄できないため、一緒に暮らす娘とふたりで、日に3〜4回、傷口を刺激しないように、ぬるま湯で濡らしたコットンで尿道や肛門を刺激し排泄を促す。骨盤がなく肛門までのルートが曲がっているので、外から溜まった便を探り、押し出しながら外へと誘導しなければならないのだ。

前編「骨盤や尻尾の骨が溶けて動けなくなった「生後7ヵ月」の子猫を救った『最後の砦』。怪我の理由の『嫌な予感』」では、そんなムーニーが坂上さんらの献身によって、体を引きずりながらも甘え、先住犬や猫と遊び、おもちゃにも興味を持てるようになったことを伝えた。

しかし、ようやく安心しかけたある日、ムーニーに異変が起きる。

子どものころから捨て犬や捨て猫を見過ごせず、保護しては世話をし、新しい家族につなげてきた坂上知枝さん。2020年9月に、動物支援と保護を目的とする一般社団法人「ワタシニデキルコト（ワタデキ）」を立ち上げた。

本連載は、東京・千葉・福島などの保健所や愛護センターと連携し、ボランティアメンバーたちとともに、犬や猫の救助、ケア、里親探しに奔走する日々を、ワタデキで坂上さんとともに活動するメンバーの視点から伝える。

突然白い泡を吐いて

「せめて歩けるようになったら……と思っていたのに、自由に動けるようになっていったことがとにかく嬉しくて。

ところが、安心していたある日、ムーニーの様子がおかしくなりました。

食事をせず具合が悪そうにしたかと思うと、突然白い泡を吐いたのです。そしてまた尿が上手く排泄出来ず膀胱がパンパンになってしまいました」(坂上)

坂上はすぐにムーニーを動物病院に連れていった。検査の結果、やはり尿が出きらず膀胱が腫れていた。

「ムーニーは左骨盤がなく肛門までの腸の通り道が曲がっているため便が詰まりやすく、尿道を圧迫して出にくくなってしまうのです。

さらに念入りにマッサージを行って溜まった便を出し、その前後に刺激しながらおしっこをできるだけ膀胱に残さないという、排泄のサポートや回数を増やすことで対処していくことになりました。

ムーニーのような障害を抱える子は私も娘も初めてで、動物病院の先生と相談しながら、まさに試行錯誤の日々でした」(坂上)

オムツを外すと「はいどうぞ」という顔で

危機を免れたムーニーは、坂上たちの献身的なケアを受け、今度こそ、回復していった。最近のムーニーの様子について坂上は、

「自力排泄はできないので毎日3〜4回、『うんちおしっこタイム』を作っています。そこから1時間はオムツフリー。それ以外の時間はオムツスタイルです。

お互い慣れたもので、オムツを外すと、ムーニーは『はいどうぞ』という顔で寝転びます。

私は寝転ばせたままでさせるのですが、娘は立たせてさせています。

『いつか自分で立ってできるようになるかもしれないから、感覚を教えるんだ』と。

日常の当たり前となったオムツと排泄の介助。坂上さん母子の慣れた手つきにムーニーも安心して身を任せている。

骨盤のせいなのか、尻尾がないからなのか、走っていても勢いがつきすぎる。高いところにも登れるようになったのですが、あらゆるものを落としながら登る。車だったら『車幅感覚がわからないんじゃないの？』という感じです」

坂上さんの手に甘えるムーニーの様子。

排泄のお世話はずっと必要でも

我が家にきてまだ6ヵ月ですが、まるで生まれた時から“うちの子”のような態度のムーニー。甘えん坊で、眠っている私の頭に自分の頭をくっつけて寝ていることも。ご飯の時間になると誰よりも先に自分の部屋に入り、大きな声で鳴きながら催促します。

歩けるようになってくれれば、と思っていたのに、今や高い冷蔵庫の上にも上がります。本当に元気に回復しました。

オムツはきっと一生外れないと思いますが、これだけ元気で楽しそうなら、ま、いいか、です。

ただ、排泄のお世話はずっと必要で、真っ直ぐうんちはだせず、なかなかコツがいるので、譲渡には出さず、ずっとワタデキっ子として一緒に暮らしていきます」(坂上)

重い障害を抱えながらも毎日を朗らかに生きるムーニー。これからもムーニーの日々を見守っていきたい。

坂上家の先住猫とじゃれるムーニー。

5月17日（日）、「鎌人いち場」にワタデキも出展

５月17日（日）に神奈川県鎌倉市で開催予定の「鎌人（かまんど）いち場」は、モノ、情報、そして想いが行き交う、誰もが参加できるコミュニティマーケット。フリーマーケット、各種ワークショップ、鎌倉のショップの情報・紹介、 NPO・団体等団体個人を問わず日頃の活動紹介など、さまざまなショップやブースが並ぶこの場に、ワタデキも出展します。

ワタデキのブースでは、

「動物のためになにかしたいけれど具体的にはどうすればいいの？」

「保護犬猫って？」

「里親や預かりボランティアになるために必要なことは？」

「地域猫って？」

など、動物の保護活動に関するさまざまな質問に関する回答をパネルで展示します。

射的やチャリティ物販や里親募集ポスター掲示、FRaU webでも連載中の動物行動学の専門家・高倉はるか先生やワタデキ主宰の坂上知枝さんにも直接相談可能！

保護猫に興味のある方、活動を支援したい方、この機会にぜひお立ち寄りください。

【前編】骨盤と尻尾の骨が溶けて動けない生後7ヵ月の子猫を救った「最後の砦」。怪我の理由の「嫌な予感」