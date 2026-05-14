13日午前、栃木県の住宅で強盗致傷事件が発生し、住人の女性が死亡しました。防犯カメラには、バールのようなものを持った黒ずくめの男が映っていました。この事件で16歳の少年が確保されています。捜査の最新情報を現場から中継で伝えてもらいます。

警察は、現場近くで住民に目撃された「黒ずくめ」の不審な人物に関心を寄せています。

捜査関係者によりますと、事件後、周辺をパトロールしていた警察官が現場近くの路上を歩いていた16歳の少年の身柄を確保し任意で話を聞いているということです。ただほかにも逃走した人物がいるとみられています。

住人は「目出し帽をつけた人に殴られた」と話していて、警察は犯人は少なくとも2人以上いるとみて捜査しています。

また近隣住民によりますと、午前9時ごろに全身黒い服装をした人物が事件のあった住宅に入ったということです。

周辺では、先月中旬から下旬にかけて不審な車両やバイクがいたという相談が警察に寄せられ、警戒を強めていたさなかの事件でした。

警察は強盗傷害事件として、こうした住民の目撃情報や防犯カメラ映像との関連も捜査するとみられます。