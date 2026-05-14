前日13日の広島戦でプロ初勝利をあげた巨人の2年目左腕・宮原駿介投手。自身のインスタグラムに“家宝”の写真を掲載し、喜びを明かしました。

この日の試合では、先発・則本昂大投手が7回無失点の好投。5回にはキャベッジ選手が先制ソロを放っており、巨人の1点リードで終盤に突入していました。しかし8回に大勢投手が同点ソロを浴び失点。延長戦にもつれる展開となりました。12回表には、田和廉投手が2アウト1、3塁のピンチを招き降板。続いてマウンドにあがった宮原投手は、勝ち越しのタイムリー安打を浴び、1点のリードを許しました。それでも最終12回裏には、坂本勇人選手が自身300号となる3ランホームランを放ち、2試合連続のサヨナラ勝利としました。

この結果、プロ初勝利を手にした宮原投手。ヒーローインタビューでは失点に悔しさを吐露しつつも、坂本選手の躍動やチームの勝利に喜びの声をあげます。初勝利の記念球についての質問には、坂本選手のメモリアル弾となるため「僕もらえないですよね」と苦笑い。それでも「まずは家族に伝えて、打ってくださった勇人さんに感謝したい」と思いを語っていました。

そんな中、宮原投手のインスタグラムに掲載されたのは、坂本勇人選手のサインとともに、日付や「300号本塁打」と記されたボールの写真。これは坂本選手から譲り受けたものだそうで、宮原投手は「勇人さんのおかげで初勝利することができました！本当に、本当にありがとうございます 300号の記念のボールもいただきました！家宝にします！」と喜びをつづります。

さらに続けて「次は0で抑えてチームの勝利に貢献できるように頑張ります！！これからも応援よろしくお願いします」と意気込んだ宮原投手。さらなる躍動にも期待がかかります。