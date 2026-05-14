KATSEYEが、UK、ヨーロッパ、北米をまわるアリーナツアー『THE WILDWORLD TOUR』を2026年秋に開催する。

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本ツアーは、8月14日にリリースされるニューEP『WILD』を携えたもの。9月1日のアイルランド ダブリン公演を皮切りにスタートし、北米公演は10月13日のアメリカ フロリダ州マイアミ公演から始まる。10月24日のニューヨーク州ベルモント パーク公演、11月21日のロサンゼルス公演などを経て、11月27日のメキシコ・シティ公演で幕を閉じる。

あわせてKATSEYEは、現地時間5月25日にネバダ州ラスベガスにて開催される『第52回アメリカン・ミュージック・アワード』への出演も決定している。同アワードでは、New Artist of the Year、Best Music Video（「Gnarly」）、Breakthrough Pop Artistの3部門にノミネートされている。

また、通算3作目となるEP『WILD』のリリース日である8月14日には、アメリカ NBC『TODAY』の『Citi Concert Series』への出演も決定。さらに同月には、『Head In The Clouds Festival』へのヘッドライナー出演、『ガバナーズ・ボール』への出演も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）