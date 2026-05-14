新しい学校のリーダーズ・KANON、モードな“別人級”ショットに反響「私もまだ見たことのなかった私」
4人組ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズのKANONが14日、自身のインスタグラムを更新。ラグジュアリーブランド「Miu Miu」のイベントで披露した“別人級”ショットが話題を集めている。
【写真】魅力がすごい…！新しい学校のリーダーズ・KANONの“別人級”ショット
KANONは、ブラウンのワンピースにグリーンのバッグを合わせたクラシカルなスタイリング姿を投稿。「私もまだ見たことのなかった私を沢山引き出してくれた このルックがとても大好き」「jazzの生演奏を聴きながらのディナーも本当に特別で贅沢な時間でした」とつづった。
KANONは13日に東京で開催された『Miu Miu Jazz Club』に来場。同イベントは、リニューアルオープンした「ミュウミュウ銀座」でのカクテルレセプションから幕を開け、その後「ダンスホール新世紀」と「東京キネマ倶楽部」を舞台に進行。ライブパフォーマンスや親密な集いを通じて、ジャズが持つ自由なスピリットを表現した。
会場には、ウォニョン（IVE）、HARVEY（XG）、池田エライザ、橋本愛、本田翼、のんらも来場。KANONは同イベントで「新しい学校のリーダーズとして11年活動をしていて、海外にもよく行くので1つのジャンルにこだわらず、どんな音楽にもどんな文化にも化けてライブなどで表現したいと思っています」とコメントしていた。
投稿には国内外のファンから「モードなKANONも素敵」「大正解のメイク！スタイリング！！」「見つかれ…！このビジュ…!!!」「すっげー美人」「世界一可愛い」など絶賛コメントがと寄せられ、新しい学校のリーダーズでのセーラー服姿の印象とはギャップ満載のモードなビジュアルに反響が広がっている。
【写真】魅力がすごい…！新しい学校のリーダーズ・KANONの“別人級”ショット
KANONは、ブラウンのワンピースにグリーンのバッグを合わせたクラシカルなスタイリング姿を投稿。「私もまだ見たことのなかった私を沢山引き出してくれた このルックがとても大好き」「jazzの生演奏を聴きながらのディナーも本当に特別で贅沢な時間でした」とつづった。
会場には、ウォニョン（IVE）、HARVEY（XG）、池田エライザ、橋本愛、本田翼、のんらも来場。KANONは同イベントで「新しい学校のリーダーズとして11年活動をしていて、海外にもよく行くので1つのジャンルにこだわらず、どんな音楽にもどんな文化にも化けてライブなどで表現したいと思っています」とコメントしていた。
投稿には国内外のファンから「モードなKANONも素敵」「大正解のメイク！スタイリング！！」「見つかれ…！このビジュ…!!!」「すっげー美人」「世界一可愛い」など絶賛コメントがと寄せられ、新しい学校のリーダーズでのセーラー服姿の印象とはギャップ満載のモードなビジュアルに反響が広がっている。