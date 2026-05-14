トヨタ『ランドクルーザーFJ』メーカー希望小売価格“450万100円”にツッコミ続出「100円ってなんやっ笑」「どうにかならなかったんやろか」
トヨタ自動車は14日、『ランドクルーザー“FJ”』を同日から発売することを発表。メーカー希望小売価格について、SNSで“ツッコミ”が続出している。
【写真多数】かっこかわいいフォルム…きょう発表されたトヨタ『ランドクルーザー“FJ”』内外装＆カラーバリエーション＆オプション全部見せ
今回、ランクルの3シリーズ（“300”、“70”、“250”）に加え、新たに追加した“FJ”シリーズは、「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発。「Freedom＆Joy」をコンセプトに、さまざまなライフスタイルを築くユーザー一人ひとりが、どこへでも行ける「自由（Freedom）」を手にし、多様な「楽しみ方（Joy）」で人生を豊かに彩るクルマになることを目指した。その実現のために、扱いやすいサイズにしながら、ランクルが長年にわたり培ってきたランクルネス、すなわち人々の生活を支える「信頼性・耐久性・悪路走破性」を継承し、つくり込まれている。同社は、“月販基準台数”を1300台としている。
一方で、メーカー希望小売価格が450万100円となっており、この発表にSNSでは、「端数の100円てなに？？」「この100円どうにかならなかったんやろか」「その100円は何」「100円何！？笑」「100円ってなんやっ(笑)！」など、ツッコミが続出している。
【写真多数】かっこかわいいフォルム…きょう発表されたトヨタ『ランドクルーザー“FJ”』内外装＆カラーバリエーション＆オプション全部見せ
今回、ランクルの3シリーズ（“300”、“70”、“250”）に加え、新たに追加した“FJ”シリーズは、「もっと多くのお客様にもっと気軽にランクルを楽しんでいただきたい」という思いから開発。「Freedom＆Joy」をコンセプトに、さまざまなライフスタイルを築くユーザー一人ひとりが、どこへでも行ける「自由（Freedom）」を手にし、多様な「楽しみ方（Joy）」で人生を豊かに彩るクルマになることを目指した。その実現のために、扱いやすいサイズにしながら、ランクルが長年にわたり培ってきたランクルネス、すなわち人々の生活を支える「信頼性・耐久性・悪路走破性」を継承し、つくり込まれている。同社は、“月販基準台数”を1300台としている。
一方で、メーカー希望小売価格が450万100円となっており、この発表にSNSでは、「端数の100円てなに？？」「この100円どうにかならなかったんやろか」「その100円は何」「100円何！？笑」「100円ってなんやっ(笑)！」など、ツッコミが続出している。