メ～テレ（名古屋テレビ）

愛知県犬山市の自衛隊機墜落事故から14日で1年。現場には、死亡した隊員が所属していた部隊が訪れました。

14日、犬山市の入鹿池には、航空自衛隊の隊員約20人の姿が。

所属は、宮崎県の新田原基地。

去年5月14日、池に墜落し、死亡した隊員と同じ部隊です。

隊員たちは、事故の記憶を教訓とするため、訪れたということです。

ちょうど1年前。

愛知県小牧市の基地を離陸した航空自衛隊の「T4」練習機は直後に、入鹿池に墜落。

搭乗していた隊員2人が死亡しました。

入鹿池のほとりにあるホテルに献花台が設置

14日は、入鹿池のほとりにあるホテルに献花台が設置。

犬山市の原欣伸市長も訪れ、花を手向けました。

「きょうを迎えると『もう1年経ったのか』と改めて思わされる。私たちは記憶からは忘れることなく、ずっと思い続けていきたい」(犬山市 原欣伸市長)

「(亡くなった)井岡さんの同期で個人的に来ている」(亡くなった隊員と同期)

亡くなった隊員の同期と話す男性。

池をボートでめぐっていました。

フライトレコーダーが未搭載で、事故の原因はわからず

墜落した機体は、フライトレコーダーが搭載されておらず、事故の原因はわかっていません。

「回収した部品の分析結果等を踏まえ、事故の原因や再発防止策を検討しているところであり、事故調査が完了した後、速やかに調査結果についてお知らせします」(小泉防衛大臣)

ただ、航空自衛隊の保有するT4練習機のうち、約60機がフライトレコーダーが搭載されていません。

また事故後、新たに搭載されたのは1機のみだったとメ～テレの取材でわかりました。

防衛省は、今年度の予算に6機分の費用を計上していますが、フライトレコーダーの搭載は大がかりな改修が必要なため、時間が掛かるとみられています。