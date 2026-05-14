【大阪グルメ】西梅田に大阪・兵庫・京都の人気ドーナツ18店舗が集結 『HERBIS DONUT MARKET』概要
大阪・西梅田の商業施設「ハービスPLAZA ENT」で、5月16日と17日の2日間、『HERBIS DONUT MARKET』が初開催される。大阪・兵庫・京都の人気ドーナツショップ18店舗が集結する。
【画像多数】大阪の新スポット！ 淀屋橋ゲートタワーの内部…屋上庭園やシェアラウンジも
同マーケットでは、関西の情報誌「SAVVY」編集部がおすすめする10店舗をはじめ、2日間で大阪・兵庫・京都の人気店がそろう。
小麦のうま味を味わう生地が自慢のドーナツ、ナチュラル素材の体に優しいドーナツ、ふわもち食感のハワイの定番マラサダ、カラフルでポップなアメリカンドーナツなど、個性あふれるドーナツの世界を楽しめる。
＜出店店舗＞
大阪
City Lights:Donuts （大阪・福島）
TIKI’s malasada＆kitchen （大阪・新町）
ナチュラルドーナツ 朔（大阪・新町)
どーなつてるの？ （大阪・十三） ※5月17日（日）のみ出店
THE coffee time （大阪・塚本）
ちゃりんこ喫茶10〜自転車のドーナツ屋さん〜 （大阪・高槻）
DONUTS DEPT （大阪・箕面） ※5月17日（日）のみ出店
THE BLUE DONUT. （大阪・森ノ宮）
手づくりドーナツdo-mo （大阪・東大阪）
morning good donut. （大阪・堺） ※5月16日（土）のみ出店
BATON coffee＆pastries （大阪・堺） ※5月16日（土）のみ出店
アワセコーヒー／コーヒーと米粉ケーキドーナツ （大阪・和泉）
兵庫
Co les DONUTS （神戸・春日野道）
THE CITY DONUTS AND COFFEE（神戸・三宮）
BRUN （神戸・元町）
BOB DOUGHNUTS（兵庫・姫路）
京都
HOO （京都・二条城）
■HERBIS DONUT MARKET 開催概要
日時：2026年5月16日 (土) ・5月17日 (日）11：00〜17：00 ※各店売り切れ次第終了
場所：ハービスPLAZA ENT B2エントランス広場・B1東エントランス（大阪府大阪市北区梅田2-2-22）
入場料：無料
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小麦のうま味を味わう生地が自慢のドーナツ、ナチュラル素材の体に優しいドーナツ、ふわもち食感のハワイの定番マラサダ、カラフルでポップなアメリカンドーナツなど、個性あふれるドーナツの世界を楽しめる。
大阪
City Lights:Donuts （大阪・福島）
TIKI’s malasada＆kitchen （大阪・新町）
ナチュラルドーナツ 朔（大阪・新町)
どーなつてるの？ （大阪・十三） ※5月17日（日）のみ出店
THE coffee time （大阪・塚本）
ちゃりんこ喫茶10〜自転車のドーナツ屋さん〜 （大阪・高槻）
DONUTS DEPT （大阪・箕面） ※5月17日（日）のみ出店
THE BLUE DONUT. （大阪・森ノ宮）
手づくりドーナツdo-mo （大阪・東大阪）
morning good donut. （大阪・堺） ※5月16日（土）のみ出店
BATON coffee＆pastries （大阪・堺） ※5月16日（土）のみ出店
アワセコーヒー／コーヒーと米粉ケーキドーナツ （大阪・和泉）
兵庫
Co les DONUTS （神戸・春日野道）
THE CITY DONUTS AND COFFEE（神戸・三宮）
BRUN （神戸・元町）
BOB DOUGHNUTS（兵庫・姫路）
京都
HOO （京都・二条城）
■HERBIS DONUT MARKET 開催概要
日時：2026年5月16日 (土) ・5月17日 (日）11：00〜17：00 ※各店売り切れ次第終了
場所：ハービスPLAZA ENT B2エントランス広場・B1東エントランス（大阪府大阪市北区梅田2-2-22）
入場料：無料