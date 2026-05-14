俳優で歌手の小林旭（87）が14日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。自身のヒット曲について語った。

日活の黄金期、1950年代には石原裕次郎さん（1987年死去）と人気を二分する銀幕の大スターだった小林は芸能生活70年。歌手としても1975年に発売した「昔の名前で出ています」が大ヒットしたと伝えられた。

黒柳は「これは事業の失敗で億単位の借金をなさったんですけれど、この歌のヒットで全部挽回できたっていう」と説明し、小林は「そうですね」とうなずいた。

「あの当時は地方にキャバレーがいっぱいあったんですよねえ」と回顧。最初は苦戦し「キャバレー回り」をしていたという。「変な話ですけれど、最初にキャバレーで仕事があって行った頃はパラパラでもって（客席に）隙間があったんですよ」としたものの、その後同曲は大ヒットしたという。

「『昔の名前で出ています』がヒットした途端に入りきれないくらいお客さんが入って。キャバレーのチェーン店の人やらが大喜びしていました」と目を細めた。

「不思議なもんだったですねえ。歌っていうのは本当に不思議なもんですね」としみじみと話した。