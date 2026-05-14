ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「Times」が、シチズン時計『LIGHT in BLACK』のCMソングに決定した。

（関連：“マンガ愛”が生んだバンドの名曲 UNISON SQUARE GARDEN、9mm Parabellum Bulletらが見せるカルチャーの化学反応）

『LIGHT in BLACK』は、光発電『エコ・ドライブ』の誕生50周年を記念したブランド横断コレクション。“光と時”をテーマにした腕時計として、6月4日にシチズン時計から数量限定で発売される。

新曲「Times」は、本コレクションのCMソングのために書き下ろされた楽曲。楽曲について、ASIAN KUNG-FU GENERATIONは「楽曲のタイトル「Times」には時代という意味も込められています。歩んできたこれまで、現在、この先、今がずっと続く訳ではないからこそ今を大事にしたい、今という時間を愛おしく思いたいという想いで曲を作りました」とコメントしている。

あわせて、6月以降にはレコーディング風景を収めたショート動画の公開も予定されている。

なおASIAN KUNG-FU GENERATIONは、5月27日にはシングル『スキンズ』のリリースも控えている。

＜ASIAN KUNG-FU GENERATION コメント＞

Eco-Drive誕生50周年、おめでとうございます。この度、ブランド横断コレクション「LIGHT in BLACK」のCM楽曲を担当させていただきました。今回書下ろした楽曲のタイトル「Times」には時代という意味も込められています。歩んできたこれまで、現在、この先、今がずっと続く訳ではないからこそ今を大事にしたい、今という時間を愛おしく思いたいという想いで曲を作りました。

レコーディング風景のショート映像もYouTubeで見られるので是非チェックしてみてください。

ASIAN KUNG-FU GENERATION

（文＝リアルサウンド編集部）