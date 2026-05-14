今年２月、強盗にさらわれたなどと嘘をつき偽計業務妨害の罪に問われている５０代の消防職員の男の初公判がきょう開かれました。

【写真を見る】動機は「借金」 自らを縛り強盗被害を自作自演した男の初公判 男は起訴内容認める 裁判は即日結審（山形）

男は起訴内容を認め、動機について借金をあげました。

偽計業務妨害の罪に問われているのは、山形県寒河江市柴橋に住む西村山広域行政事務組合消防本部の職員の男です。

起訴状によりますと男は今年２月、自ら手足を縛った状態で、近くにいた人に「強盗被害にあった」などど嘘をつき警察官に不必要な捜査をさせるなど業務を妨害したとされています。

きょうの裁判で男は起訴内容を認めました。

■自らを縛った動機とは

裁判で弁護側は当時男に８０万円の借金があり、返済が必要なものの資金を確保できていなかったこと。

過去に借金をした時に妻から「次に借金をしたら離婚する」と言われていたことをあげ、当時は自殺を試みたものの実行できず、やむなく妻に肩代わりしてもらうため犯行に至ったとしました。

■求刑は

裁判は即日結審し、検察側は拘禁１年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

判決は来月３日に言い渡されます。