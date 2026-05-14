ALPHA DRIVE ONEが8人で『anan』スペシャルエディション表紙に登場！日本の雑誌で初表紙

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ALPHA DRIVE ONEが、『anan』（5月20日発売）のスペシャルエディション表紙＆グラビアに登場する。

■ソロ＆ユニットカットに2パターンコーデ…豊富なバリエーション

ALPHA DRIVE ONEは、グローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』から誕生し、1月にミニアルバム『EUPHORIA』で韓国デビューしたK-POPボーイズグループだ。

表紙は、レザーやデニム素材のクールなブラックコーデに身を包み、力強い眼差しでカメラを見つめる8人が目印。なんと日本の雑誌では初撮り下ろし＆初表紙となる。

今回は、ALPHA DRIVE ONEのクールさを引き立てる、程よく肌感のあるブラックコーデ＆グループ名の“DRIVE”にかけてカジュアルスポーティなコーデの2パターンを用意。ブラックコーデは、レザーやデニムなどのコーデに、シンプルなシルバーアクセサリーなどを纏い品の良さをプラス。ソロカット撮影では、風で揺れる背景に合わせて思い思いにポージングを決めてくれた。覚悟を決めたような表情で前へと歩み出す、横一列に並んだ力強いカットも必見だ。

そしてカジュアルスポーティコーデでは、LEO＆SANGHYEON、JUNSEO＆ARNO、GEONWOO＆XINLONG、SANGWON＆ANXINのふたりずつに分かれたユニットカットを撮影。陰影が際立つ強いライトに照らされ、鉄骨に足をかけたり、もたれたりと、少しヤンチャな雰囲気も漂う。また、海を背景にLEO＆SANGWON＆ANXIN＆SANGHYEON、JUNSEO＆ARNO＆GEONWOO＆XINLONGの4人ずつでも撮影。まるで撮影の合間の休憩時間かのような自然体の表情や楽しげな様子、見つめ合って笑顔になる姿などALPHA DRIVE ONEのかわいらしい一面にも注目だ。

ペア撮影ではデビュー数ヵ月のフレッシュさを残しながら、ソロ・集合カット撮影では、魅力的なオトナな表情を浮かべる彼らの、今この瞬間の輝きを、ぜひその目に焼き付けよう。

■結束力の強さが感じられる座談会も

インタビューでは、今改めてオーディション期間を振り返って思うこと、デビューを実感したエピソードやグループのなかでの自分自身の役割など、フレッシュな言葉で語ってくれた。それぞれの表現で、ALPHA DRIVE ONEのメンバーとして仲間を大切に思い、グループやALLYZ（ファンネーム）のために高い目標をもっているのは全員に共通している部分。メンバーの熱い意気込みに、きっとエールを送りたくなること間違いなし。

また、ユニット撮影の相手同士でメッセージの交換も。第一印象や今の印象、一緒にやりたいことや、普段はなかなか言えないメッセージまで…。互いを思いやる、心のこもった言葉は必読。

そして、全員での座談会も実施。「メンバーの中で一番〇〇な人は？」「グループ名の“DRIVE”にかけて、自分を乗り物に例えると？」といった真面目な質問から少しひねった質問まで様々だったが、常に笑いを交えながら楽しそうにトークを繰り広げており、すでに結束力の強さが感じられた。後日、ananwebでは本誌に収まらなかったスペシャルトークも掲載する予定だ。

■本誌グラビアアザーカットのスペシャルカード付録も

ALPHA DRIVE ONEが表紙のスペシャルエディションには、本誌グラビアのアザーカットで作成した綴じ込み付録のスペシャルカードが付属。厚紙仕様の切り取り型フォトカードで、絵柄はソロ、ユニット、集合カットの全16種類（両面印刷）。ポストカードサイズとなっているので、切り離して持ち歩いたり、飾ったりと楽しみ方は様々。また、全員のサイン入りチェキプレゼント企画も実施する。

ALPHA DRIVE ONEが表紙の電子版は、本誌グラビアからデザインを変更して届ける。フォトカードが付属しない代わりに、ソロページが本誌よりも拡大。ひとり1ページのスペシャルバージョングラビアを堪能することができる。切り取り型フォトカードの付録がついた本誌と、スマホがあればいつでもどこでもチェックできる電子版。どちらも要チェックだ。

(C)anan/マガジンハウス

■書籍情報

2026.05.20 ON SALE

『anan』2496号スペシャルエディション

■関連リンク

『anan』サイト

https://magazineworld.jp/anan/

ALPHA DRIVE ONE OFFICIAL SITE

https://wake-one.com/jp/artists/alpha-drive-one/

■【画像】ALPHA DRIVE ONE『anan』スペシャルカード特別付録