玉置浩二ライブ映像2作品同時発売決定＆ダイジェスト映像公開！「田園」オーケストラver.配信リリースも

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玉置浩二が、7月15日にライブ映像作品2タイトルを同時発売、さらに「田園」サントリーのものづくりTVCM楽曲オリジナルバージョンの配信をスタートする。

■人々の心を癒やし、励まし、勇気づける玉置浩二の歌声が響く！

今回リリースされるのは、『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』、『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』のライブ映像2作品に加え、「田園」サントリーのものづくりTVCM楽曲オリジナルバージョンの配信。

『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』は、2024年8月から11月にかけて開催された全国ツアーを映像化した作品。サウンドプロデューサーのトオミヨウを中心に、管楽器やストリングスを加えた大編成による故郷楽団が織りなす、温かみとノスタルジックな世界観の中、人々の心を癒やし、励まし、勇気づける玉置浩二の歌声が響く。2024年11月14日の東京ガーデンシアター公演の模様を収録。

『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』は、玉置浩二と故郷楽団の10周年ツアーを収録した作品。前年のバンド編成にドラムスを加えた、より躍動感あふれる芳醇なアンサンブルの中、1曲1曲に込められた想いや音楽の持つ力を存分に体感できる内容となっている。ツアータイトル「blue eggplant field」は、1993年発表のソロ3rdアルバム『カリント工場の煙突の上に』収録曲「青い“なす”畑」の英訳。その歌詞に“ふるさと”が登場することから、故郷楽団10周年にふさわしいタイトルとなっている。2025年11月12日の東京ガーデンシアター公演を収録。

両作品それぞれの魅力をいち早く感じられるダイジェスト映像も公開され、玉置浩二公式YouTubeチャンネルで視聴することができる。

そして、上記2タイトルの発売を記念し、同時購入特典施策も実施。『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』と、『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』を同時に予約・購入者に「特製クリアファイル」がプレゼントされる。詳細はレーベルサイトにて確認を。

また同日には、「田園」サントリーものづくりTVCM楽曲オリジナルバージョンの配信もスタート。本楽曲は、サントリーホールディングス株式会社の企業CM「サントリーのものづくり 思想篇」に起用されており、オーケストラバージョンとしては初配信となる。人と自然、そして時間によって育まれる “ものづくり” の現場を描いたCMとともに、「田園」はあらためて多くの人々の心を打つ楽曲として注目を集めている。

さらに、『玉置浩二 with 故郷楽団 Concert Tour 2026 ファンファーレ!!』の開催も決定。ツアー情報が発表され、ライブ映像作品の発売とともに、玉置浩二のあらたなステージへの期待が高まっている。

メイン写真：『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』

■リリース情報

2026.07.15 ON SALE

Blu-ray＆DVD『玉置浩二 Concert Tour 2024 Resume ～レジューム 新たな始まり』

＜収録予定楽曲＞

1. あこがれ (Instrumental)

2. 星になりたい

3. キラキラ ニコニコ

4. 出逢い

5. 瞳の中の虹

6. 明かりの灯るところへ

7. aibo

8. ぼくらは…

9. Instrumental

10. なにもない海へ

11. サーチライト

12. 悲しみにさよなら

13. JUNK LAND

14. 田園

15. メロディー

16. 夏の終りのハーモニー

Enc.

弾き語り

ワインレッドの心

恋の予感

じれったい

MR. LONELY

2026.07.15 ON SALE

Blu-ray＆DVD『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』

＜収録予定楽曲＞

1. あこがれ (Instrumental)

2. 青い “なす” 畑

3. からっぽの心で

4. それ以外に何がある

5. 太陽さん

6. 古今東西

7. 最高でしょ?

8. コール

9. Instrumental

10. 嘲 笑

11. しあわせのランプ

12. サーチライト

13. じれったい

14. 好きさ

15. JUNK LAND

16. 田園

17. メロディー

Enc. ファンファーレ

2026.07.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「田園」サントリーのものづくりTVCM楽曲オリジナル・バージョン

■【画像】『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025 ～blue eggplant field』

■関連リンク

玉置浩二 OFFICIAL SITE

https://saltmoderate.com/

レーベルサイト

https://columbia.jp/artist-info/tamakikoji/