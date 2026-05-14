Travis Japanがアメリカの“立ち入り禁止区域”に潜入！乗馬＆スピリチュアルな瞑想も体験

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Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、ディズニープラスにて独占配信中。このたび、5月15日に配信予定のEpisode5より、あらすじと先行カット3点が解禁となった。

■圧巻の大自然を感じることができるスポットへ

Episode5では、Team A（Chaka＝宮近海斗、Umi＝中村海人、Shizu＝吉澤閑也）の3人が、ユタ州からアリゾナ州に広がる広大な砂漠地帯で、ナバホ族にとっての聖地でもある、モニュメントバレーに到着。西部劇映画をはじめ、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』や『フォレスト・ガンプ』など、数々の名作映画のロケ地にもなっており、ネイティブアメリカン文化と圧巻の大自然を感じることができるスポットだ。

壮大な景観を前にテンションも上がる3人は、ナバホ族の現地ガイドと共に、聖地を回る旅へ。そして、普段は入ることのできない“立ち入り禁止区域”にも潜入。さらに3人は、乗馬体験に加え、スピリチュアルな瞑想を体験することに。街の喧騒から離れ、大地の息吹を体感しながら、彼らは自分自身と向き合うこととなる。

■番組情報

Disney+『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』

ディズニープラスにて独占配信中

(C) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

■関連リンク

ディズニープラス 公式サイト

https://www.disneyplus.com/ja-jp

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/